Horóscopo de Escorpio viernes 4 de septiembre: renová tus vínculos
Los escorpianos atraviesan una jornada para consolidar metas, "apostá por la renovación emocional y el orden profesional", según nuestras predicciones astrológicas
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En este viernes 4 de septiembre, las predicciones sugieren que para los nacidos bajo el signo de Escorpio es el momento ideal de dejar de lado los cálculos excesivos y lanzarte a lo nuevo. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, el amor te pide un gesto concreto; sorprendé a tu pareja con una cena y fortalecé el vínculo. En el plano de la riqueza, es fundamental que pongas los pies en la tierra y definas metas alcanzables, alejándote de fantasías. Finalmente, en cuanto a tu bienestar y salud, este ciclo del zodiaco te invita a cuidar tu cuerpo mediante una alimentación consciente rica en productos naturales para potenciar toda tu energía vital.
Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el viernes 4 de septiembre
- Amor: Procure renovar la relación. Decídase a realizar una cena romántica con su pareja. No postergue ese encuentro romántico por nada en el mundo.
- Riqueza: Vea hasta donde quiere llegar con sus ambiciones y defina su situación laboral actual. No fantasee con proyectos imposibles, escuche el consejo de la gente que sabe.
- Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Haga lo posible para cumplir con todos los deseos de un modo constructivo. Intente abandonar los problemas que no le afectan directamente a su vida.
- Amor: Será un esplendido día para organizar un encuentro en su casa junto a los seres queridos. Durante esta mañana, agarre la agenda y comuníquese con ellos.
- Riqueza: Por más que los negocios parecen estancarse, en breve se revertirá la situación a su favor y podrá poner en marchas muchos de proyectos que no prosperaron.
- Bienestar: Regálese unas horas libres para estar a solas o disfrutando de su alama gemela. Organicen alguna salida y compartan un almuerzo bajo el sol.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
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