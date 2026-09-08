Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en septiembre en la Argentina

Los colores poseen una fuerte carga simbólica dentro de distintas tradiciones, culturas y creencias. Para muchas personas, las tonalidades evocan ciertas energías o vibraciones que pueden expresar intenciones, emociones o prioridades.

Algunas personas deciden vestir, decorar sus hogares o incorporar pequeños elementos de cierto color a sus vidas, con el fin de manifestar algo en específico. En otros casos, la elección no es consciente y se trata de ciertas preferencias estéticas.

Los signos del zodíaco están marcados por la elección de colores (PexelsPavel Danilyuk)

Cada tonalidad se asocia con determinadas emociones, estados mentales y formas de relacionarse con el entorno. En astrología, los colores suelen vincularse con las energías predominantes de cada período. Algunos momentos requieren mayor determinación, mientras que otros invitan a cultivar paciencia, creatividad o equilibrio emocional. Los tonos pueden actuar como recordatorios visuales de esas cualidades.

A continuación, el color ideal para transitar el mes de septiembre para cada signo del Zodíaco y por qué le traerá buena suerte.

Aries: violeta

El violeta se encuentra asociado con la intuición, la espiritualidad y el mundo emocional. Durante septiembre, las personas del signo del carnero podrán utilizar esta tonalidad para conectar con la energía de la Luna llena en su constelación. Les ayudará a comprender mejor aquello que sienten sin sentir ansiedad, nervios o impaciencia para solucionarlo.

Tauro: plateado

El signo del Toro se encuentra en un gran momento. La energía de la temporada en otro signo de su mismo elemento, la Tierra, le ayuda a obtener lo que desea. El plateado simboliza prestigio, valoración y reconocimiento, por lo que encontrarán en esta tonalidad una herramienta para destacar y obtener las recompensas que tanto esperan.

Géminis: verde esmeralda

El verde esmeralda representa el crecimiento y esperanza. Para el signo de los gemelos, es un color que les otorga confianza en el futuro. septiembre puede exigir una actitud más racional y reservada de lo habitual. Este tono les ayudará a mantener la motivación frente a situaciones que avanzan más lento de lo esperado.

Qué le depara a cada signo y ascendente en la temporada de Géminis Imagen ilustrativa generada con IA)

Cáncer: lila

Producto de la combinación entre el blanco y el violeta, el lila transmite calma, sensibilidad y equilibrio emocional. Las personas de Cáncer podrán usar este color para fortalecer su intuición sin dejarse arrastrar por pensamientos repetitivos o preocupaciones innecesarias. Es una tonalidad que favorece la paz interior, ayuda a observar las emociones con mayor objetividad y promueve una actitud más serena.

Leo: celeste

El celeste es un color asociado con la creatividad, la inspiración y la libertad de pensamiento. Ayuda a desarrollar nuevas ideas y expresar talentos de manera diferente. Esta tonalidad facilitará al signo del león a trabajar con su imaginación, ampliar perspectivas y encontrar soluciones originales frente a desafíos cotidianos con calma mental y claridad.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Virgo: dorado

En su temporada, las personas de Virgo se encuentran listas para brillar, recibir halagos y ser agasajados por su entorno. Si bien muestran desinterés la mayor parte del año, septiembre les invita a ser el foco de atención. Este color simboliza reconocimiento y confianza en su propio valor. Se suele utilizar también para destacar logros, fortalecer su autoestima y sentirse protagonistas.

Libra: negro

Representa transformación, madurez y preparación para una nueva etapa. La balanza podrá llevarlo para finalizar procesos pendientes antes de su cumpleaños y desprenderse de aquello que ya cumplió su función. Este color favorece la introspección, la claridad sobre los propios deseos y la construcción de límites saludables.

Este signo tendrá oportunidades en cuestiones laborales y académicas (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Escorpio: rosa

El rosa transmite suavidad, cuidado y amor propio. Durante septiembre, las personas de Escorpio encontrarán en esta tonalidad una invitación a disminuir la autoexigencia y reconocer sus avances. Se trata de un color que favorece el autoestima, mejora la relación con uno mismo y ayuda a equilibrar la intensidad emocional.

Sagitario: azul marino

El signo del arquero comienza septiembre con cierta confusión. La temporada de Virgo le exige mayor compromiso con sus metas. El azul marino es un color estrechamente asociado con la seriedad, responsabilidad y concentración. De esta manera, le ayudará a mantener el foco en los objetivos importantes y la toma de decisiones racionales.

Capricornio: amarillo

El amarillo simboliza alegría, optimismo y confianza en el futuro. Las personas de Capricornio podrán recurrir a esta tonalidad para disfrutar más de las experiencias cotidianas y disminuir su autoexigencia. Podría otorgarles una actitud más relajada frente a las responsabilidades y encontrar mayor goce en el ocio.

Acuario: marrón

El marrón representa estabilidad, perseverancia y conexión con la realidad. Durante la temporada de un signo de Tierra, las personas de Acuario podrán beneficiarse de su uso para organizar proyectos y transformar ideas en resultados tangibles. Es ideal para mantener la constancia necesaria para alcanzar objetivos importantes.

Piscis: bordó

Profundo e intenso, el bordó combina pasión con determinación. Las personas nacidas bajo este signo del elemento Agua encontrarán en este color una herramienta para perseguir aquello que desean sin perder de vista la disciplina necesaria para lograrlo. Favorece el compromiso y ayuda a sostener proyectos importantes con mayor dedicación y seriedad.