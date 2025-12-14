LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 14 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 14 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Tenga cuidado con los cambios abruptos que tiene en su vida cotidiana. En este jornada procure estar alerta ya que usted es una persona muy impulsiva.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 14 de diciembre

Amor: No se empeñe en seguir discutiendo con su pareja sobre temas sin importancia. Sepa que la buena convivencia se logra con una actitud conciliadora.

Riqueza: Podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. Relájese, ya que encontrará la manera para cubrir los gastos que tiene.

Bienestar: Deje de seguir posponiendo el cuidado de su salud. Aproveche en las mañana para poder hacer ejercicios al aire libre. Salga a caminar o trotar.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que se acerca una etapa importante en su vida que saldrá bastante beneficiado. Tome el riesgo y permítase guiar por su intuición natural.

Amor: No deje que su pareja se sienta desplazada. Hágale ver que usted la incluye en sus planes futuros, coméntele los proyectos que tiene en su vida.

Riqueza: Anímese y pruebe con esas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, ya que en poco tiempo podrían llegar a dar frutos económicos.

Bienestar: Entienda que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y mente. Utilice las redes sociales para ejercitar, le hará muy bien.

