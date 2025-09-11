LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 11 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 11 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Cuando entienda que si abandona su ambición desmedida, en poco tiempo podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo ya que saldrá todo como esperaba.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 11 de septiembre

Amor: No se deje tentar por la atracción de un viejo amor, ya que podría correr el riego de repetir la historia y volverá a sufrir su corazón. Piense bien.

Riqueza: Jornada para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral. Contará con muy buenas energías y esto repercutirá en su suerte.

Bienestar: Por más que las cosas no salga como esperaba, no piense que la mala suerte lo acompaña. Disfrute de un día tranquilo dentro o fuera de su hogar.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Entienda que no es momento para que se proponga grandes logros, sepa que lo ideal seria ir resolviendo de a poco las pequeñas cuestiones pendientes.

Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental.

Riqueza: Mejore los proyectos y selecciónelos siguiendo un estricto orden de prioridades. De esta forma, podrá desarrollar y alcanzar todas las metas.

Bienestar: Jornada optima para salir de compras con amigas. Si ya cobro, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto quiere. No de tantas vueltas.

