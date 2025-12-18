LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 18 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 18 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Será una fase optima para reformar su vida personal. Recuerde que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que afectan a sus relaciones.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 18 de diciembre

Amor: No se ría de los errores que comete su alma gemela a causa de la impaciencia. Intente ser respetuoso y busquen juntos una solución a esos problemas.

Riqueza: Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional. Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable.

Bienestar: Preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe que es lo que realmente le pasa a su organismo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.

Amor: Preparase, ya que al contar con la Luna en oposición esto podría originarle conflictos en mucha de las relaciones que tiene con sus parientes más allegados.

Riqueza: Debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Sepa que podrían surgir inconvenientes financieros de los que puede arrepentirse.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje ser tan negativo, vea las cosas desde otra perspectiva.

