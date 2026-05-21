Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 21 de mayo de 2026

Se acerca una etapa para que empiece a tratar de manejar los tiempos con mayor cuidado. De esta forma, nadie le hará algún reclamo innecesario.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 21 de mayo

Amor: Durante esta tarde, sus hijos le demandarán atención. Escúchelos y atiéndalos, entienda que ellos lo necesitan más de lo que usted cree.

Riqueza: Entienda que mostrándose más original frente a los negocios que emprenda, esto le posibilitará grandes progresos dentro del ámbito laboral.

Bienestar: Propóngase llamar a cada uno de sus amigos que hace tiempo no ve para organizar una reunión. Intenten conmemorar viejos tiempos todos juntos.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

No es momento para desvalorizarse frente a los demás. Comience a mirar a la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades.

Amor: Hoy tendrá la posibilidad de empezar un nuevo romance intenso. Jornada ideal para una cita a solas con esa persona que le gusta hace mucho tiempo.

Riqueza: Por la tarde, algunos proyectos que tenia olvidados resurgirán en su mente. Momento para ordenarlos con cuidado y ponerlos en práctica en cuanto pueda.

Bienestar: Relájese, ya que iniciará el día con un ánimo inmejorable y saldrá todo como usted. Evite demostrar su egocentrismo, ya que podría tener problemas con su entorno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |