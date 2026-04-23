Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 23 de abril de 2026

Prepárese, ya que su capacidad intelectual estará en alza. Sepa aprovecharla al máximo y así podrá dar rienda suelta a sus planes más audaces de su vida.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 23 de abril

Amor: Gracias a que ha superado las diferencias con su enamorado, el vínculo va a mejorar notoriamente. Fortalezca la comunicación y transmita las emociones a su pareja.

Riqueza: Si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. Intente ser prudente en todas las transacciones que haga.

Bienestar: Una situación inesperada le permitirá alejarse de las tareas que lo agotan mentalmente. Su mente necesita descansar, cancele los compromisos para otro día.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Será una jornada donde su confianza estará en declive, pero sepa que podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán.

Amor: No cree conflictos con su alma gemela. Deje para otro momento los reclamos, antes de pelearse intente conversar y buscar una solución la problema.

Riqueza: Procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa.

Bienestar: Comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |