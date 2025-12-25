Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 25 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 25 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
Atravesará un período donde deberá avanzar sin miedo y enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aun más gratificado.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el jueves 25 de diciembre
Amor: Si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, podría hacer que la relación fluctúe y decaiga. Sea más preciso con los afectos.
Riqueza: Hoy, gaste estrictamente lo necesario para su economía. Sea cuidadoso con el manejo de su dinero, de lo contrario, no llegará con el presupuesto.
Bienestar: Empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas. Seria bueno que reponga las energías, en caso de sentirse demasiado cansado cancele los compromisos.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita de ayuda.
Amor: Evite que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su alma gemela. Cuando finalice la jornada laboral, intente llegar temprano a su hogar.
Riqueza: Jornada optima para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Empiece a buscar presupuestos con los materiales que necesita.
Bienestar: Esta noche, lo invitarán a una cena muy especial donde se encontrará con gente que hace tiempo que no ve. No dude y postergue los compromisos.
