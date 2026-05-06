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Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 6 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 6 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 6 de mayo de 2026
Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 6 de mayo de 2026

Los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirá sentirse pleno, original y con demasiadas fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el miércoles 6 de mayo

  • Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.
  • Riqueza: Considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda pero no se olvide de asesorarse. Si tiene alguna en vista, consulte el precio y vea si le conviene.
  • Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Durante esta jornada, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su vida.

  • Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.
  • Riqueza: Comience a manejarse con independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo empiece a tomar sus propias decisiones.
  • Bienestar: Destine esta tarde para pasear y relajar su mente del estrés que ha adquirido en su trabajo. Camine o siéntese a tomar un café al aire libre.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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