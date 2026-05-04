Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 4 al 10 de mayo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata podrá sentirse liberada para desplegar su impronta y su magia como nunca. Llegó la hora de dejar atrás algunas cuestiones que pesaban para vivir una renovación en todo sentido. El momento marca un punto de inflexión en cuanto a los asuntos laborales y la cotidianeidad. Aumenta la actividad, la comunicación y el movimiento en tu economía. Si utilizás estas energías de manera consciente, podrás salir de deudas, incrementar las ganancias y sentir mayor holgura. También es un tiempo favorable para el inicio de actividades o la puesta en marcha de una idea o proyecto, así como para dedicarse a la salud y el cuidado personal.

Tendencia : realismo y madurez en cuanto a las relaciones personales.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Se darán oportunos cambios en las actividades que llevarán al Búfalo a un nuevo orden y rutinas. Mejora la situación económica debido a ingresos extras o a la finalización de un trabajo. Tendrás éxito en los negocios, ya que tu intuición y sentido de la realidad te permitirán invertir acertadamente. Se dará una buena oportunidad para cerrar un capítulo en tu vida que ya cumplió su cometido, fortalecer el carácter y liberarte de viejas ataduras. En tanto, tendrás mayor compromiso en la vida afectiva. Las relaciones tomarán un carácter más serio y comprometido, aunque habrá que consensuar porque las necesidades de la pareja pueden enfrentarse a las propias.

Tendencia : se entremezclan el amor y los asuntos laborales.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Empieza un periodo nuevo y renovador que imprime grandes cambios y profundas transformaciones a la vida del Tigre. La fuerza y el coraje que destacan a este signo te permitirán tomar decisiones definitivas y darle un giro positivo a muchos de tus asuntos. A su vez, ciertas cuestiones familiares deberán ser atendidas que, poco a poco, irás resolviendo con paciencia y buena predisposición. Pujante e incansable, cada nacido bajo el Tigre contará con una sana confianza que le hará tomar la iniciativa. También surgirán posibilidades de progreso en las relaciones. La felicidad está cerca, pero deberás mantener los pies en la tierra.

Tendencia : desplegarás todo tu encanto y sabrás disfrutar del amor.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Una ráfaga de suerte te llevará a concretar un viejo anhelo. Es una etapa favorable para el Gato, que podrá sobresalir y alcanzar alguna meta. Lograrás mayor confianza personal al innovar y realizar algunos cambios saludables. Contarás con una potente energía que deberás canalizar positivamente. La vida familiar asumirá una particular importancia: invertirás en el hogar y resolverás antiguos temas. Te sentirás más abierto para un nuevo amor o encaminar tu relación de pareja. Las energías que actúan en cuanto a las relaciones ponen de relieve temas de convivencia con la necesidad de rever posturas y dinámicas de la pareja.

Tendencia : se alejan ciertas preocupaciones relacionadas a la familia.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Se da la posibilidad de crecer y desarrollarte a través de grandes proyectos. Con un fuerte espíritu de empresa, el Dragón podrá manifestar mucho ingenio para realizar todo lo que se proponga al contar con la fuerza necesaria para afrontar las circunstancias que se presenten. En estos días, tendrás una vida social sobresaliente, con la posibilidad de destacarte y establecer nuevos contactos. Todo cambio de importancia que quieras introducir en tu vida profesional estará respaldado por las buenas energías que estarás recibiendo. Las actitudes positivas conducirán a este signo a vivir un avance significativo. En el amor, un aire nuevo que te hará sentir más sereno y confiado.

Tendencia : poner en claro situaciones confusas.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Los nuevos emprendimientos recibirán un impulso decisivo en la vida de la Serpiente. Avanzarás en tu trabajo y habrá muchas novedades, más acción, comunicación y nuevas responsabilidades. Estarás a la altura de las circunstancias, pero deberás cuidar la salud, ya que las obligaciones diarias amenazan con estresarte. También deberás asumir responsabilidades en el hogar. Los amigos estarán muy cercanos y será posible concretar algunos proyectos pendientes con ellos. En el amor, necesitarás armarte de paciencia, escuchar y especialmente recordar que nada ni nadie es perfecto.

Tendencia : no tomar decisiones definitivas en momentos de incertidumbre.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La audacia y la fuerza de voluntad te llevarán a lograr grandes objetivos. La buena energía del momento ayudará al Caballo a emprender actividades rentables y poner las cuentas al día. Los más decididos encontrarán el camino directo hacia el logro de ascensos y cargos superiores. Podrás vencer las propias inseguridades y contradicciones para actuar con mayor tranquilidad. Tu mente pasará por una etapa de percepción y concentración que te motivará a indagar sobre las propias conductas y llegar a un valioso conocimiento interior. El éxito acompañará a las parejas: la madurez y la estabilidad emocional generan el clima ideal.

Tendencia : etapa para renovarte y reafirmar tus propósitos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

En esta etapa, podrás tener mayor claridad y establecer los pasos a seguir que te acerquen a tus deseos más profundos. La vida social y los encuentros con amigos estarán a la orden del día. Es un tiempo ideal para realizar gestiones, reuniones de trabajo o trámites pendientes. El deseo de disfrutar de la vida impulsará a este signo a explorar nuevos caminos. Buscarás aventura y actividades para compartir con amigos o en pareja. La Cabra, sensible y aparentemente frágil, recibirá en estos días demostraciones de afecto, mimos y atenciones. El optimismo y una inusitada vitalidad te acompañarán esta semana.

Tendencia : fortalecer la ambición y seguridad interior.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La gran fuerza de voluntad y optimismo del Mono adquiere un sentido práctico que beneficiará a los nativos del signo en esta etapa. Una nueva mirada y forma de abordar tus asuntos te llevará a deshacerte de situaciones o relaciones del pasado para centrarte en el desarrollo positivo en esta etapa. Habrá buenas novedades profesionales luego de los primeros días de la semana, y será ahí cuando tus ideas comenzarán a avanzar y tomar forma. Las ansias de libertad, propias de este signo, pueden interferir en la vida de relación. La clave será lograr equilibrar momentos de soledad con la pareja.

Tendencia : viajes, lectura y acercamiento a la naturaleza.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo sabrá aprovechar las oportunidades para conseguir sus propósitos, pero deberás cuidarte de actitudes impulsivas para no caer en empeños imposibles. Las energías que gravitan sobre este signo señalan una etapa de pruebas constantes en cuanto al carácter y las relaciones. Los conflictos en la comunicación pueden generar susceptibilidades; pero si lográs estabilizar el mundo emocional, podrás comprender más a fondo la naturaleza de tus vínculos. Estarás muy solicitado y es posible que algún amigo necesite de tu ayuda. La vida social será intensa y te dará sorpresas agradables.

Tendencia : pensar antes de hablar.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Los proyectos intelectuales pasarán por un momento óptimo. Un impulso positivo brindará al Perro originalidad y lucidez mental para tomar importantes decisiones y expandir las relaciones sociales y comerciales. Estás pasando un momento de grandes oportunidades que deberás saber aprovechar para evitar cualquier resistencia, sea interna o externa. Sortearás algunos obstáculos y te sentirás fortalecido en el proceso. Los nacidos bajo este signo estarán favorecidos por una energía benévola que los conectará con su lado más amoroso y sensual. Buscarás relaciones sanas, donde reine la armonía y los proyectos compartidos.

Tendencia : ordenarse y establecer prioridades.

El horóscopo chino de esta semana para el Perro

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho pasará una etapa en la que se presentarán algunas pruebas. Habrá cuestiones que se te escaparán de las manos, ya que dependerán de otros. Es momento de soltar el control, delegar si es necesario y no exigirte continuamente; es necesario comprender que abarcar más de lo que podés puede traer consecuencias y tratar de trabajar la omnipotencia, ya que nadie puede con todo. Será preciso tener el valor de abandonar cualquier hábito o situación que ya no sirva a tus intereses. El amor y las buenas acciones podrán conducirte a recibir un agradable regalo o algún beneficio inesperado.