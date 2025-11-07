LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 7 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 7 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 7 de noviembre de 2025
Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 7 de noviembre de 2025

No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 7 de noviembre

Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.

Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Posiblemente alguien lo estará presionando para que tome una decisión. Sea cuidadoso con las respuestas impulsivas, ya que podría arrepentirse.

Amor: Déjese fluir ya que la Luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad, sea más atento con su pareja. Procure mostrarse tal cual es.

Riqueza: Evite vacilar y ponga en práctica las ideas sobre los futuros proyectos que tiene en mente. En caso que no pueda tomar la decisión solo, consúltele a ese amigo.

Bienestar: Intente canalizar su lado artístico en alguna actividad que le llene el alma. Pruebe en el mundo de la artes literarias o plásticas sin falta.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 3 al 9 de noviembre
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 3 al 9 de noviembre

  2. Cómo le irá en el amor a cada del Zodíaco
    2

    Amor y pasión en noviembre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?

  3. Así impacta la energía de la Luna llena en Tauro según tu ascendente
    3

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 7 de noviembre?

  4. Cuáles son los signos más afectados por Mercurio retrógrado en noviembre
    4

    Arranca Mercurio retrógrado en noviembre: estos son los signos más afectados

Cargando banners ...