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Horóscopo de Géminis lunes 10 de agosto: gestioná tus finanzas

Las predicciones astrológicas para los geminianos señalan que es momento de "equilibrar el deber con el deseo, dejando atrás los desencantos"

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis lunes 10 de agosto: gestioná tus finanzas
Horóscopo de Géminis lunes 10 de agosto: gestioná tus finanzas

En esta jornada del 10 de agosto, te encontrarás en una encrucijada donde deberás administrar con inteligencia tu energía entre las obligaciones y el esparcimiento. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, será fundamental que conectes con tu interior para poner tus ideas en orden y evitar que los desajustes en tu dinero se conviertan en una preocupación mayor. En lo que respecta al amor, tu zodiaco te sugiere tomar la iniciativa y planificar un momento especial con tu pareja, mientras que en términos de bienestar, la clave estará en soltar aquellas expectativas que ya no te suman y buscar el refugio de tus amistades más cercanas para recargar pilas.

Probablemente, se sentirá presionado entre la diversión y el deber en esta jornada. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 10 de agosto

  • Amor: Sepa que sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche, pregúntele a donde quiere salir y reserve un lugar. Organícela sin demora.
  • Riqueza: Intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo.
  • Bienestar: Haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Mientras que utilice una conducta ordenada y cautelosa podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide y aplique su sentido común.

  • Amor: Procure no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Sera ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.
  • Riqueza: Sepa que dentro de su grupo de compañeros que tiene en el ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus pares.
  • Bienestar: En esta jornada, debería renunciar a las excesivas actividades laborales. Procure reflexionar en soledad y verá que tiene efectos terapéuticos que desconocía.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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