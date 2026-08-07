Horóscopo y predicciones: así impacta la previa del eclipse solar en tu ascendente este fin de semana

El Sol continúa su recorrido por Leo y este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. Esta temporada leonina nos invita a ponernos en primera plana, a animarnos a mostrar quiénes somos, sin pudor. A su vez, el terreno se prepara para el próximo eclipse solar del 12 de agosto y puede ser que sean días de sentimientos encontrados respecto de lo que queremos y necesitamos. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) está terminando su recorrido en Géminis y puede ser un buen momento para revisar qué aprendizajes dejó este tránsito: ¿pudiste relativizar algunas ideas que parecían inamovibles? ¿qué lugar ocupan la diversión y el ocio en tu día a día? Por último, el ingreso de Venus (planeta de las relaciones) en Libra, tu eje complementario, lleva energía de seducción al ámbito de la pareja.

Tip: el secreto está en cómo te relacionas con tus dudas.

Qué dicen los astros para este fin de semana Shutterstock

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) ingresó en Libra y activa la zona de tu carta natal asociada a la rutina hasta el 10 de septiembre. En términos energéticos, es un gran momento para optimizar el modo en que organizas tu día a día. La propuesta es simple: que haya tiempo disponible para el disfrute y el placer, que tanto necesitas para mantenerte en equilibrio.

Tip: estar al aire libre siempre ayuda.

Ascendente en Géminis

Mientras que Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Cáncer, este fin de semana hay gran energía disponible para vos por los recorridos de Marte (planeta de la acción), Urano (planeta asociado al cambio) y la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) en Géminis. Es un buen momento para nutrir tu intelecto, para buscar lecturas que te apasionen.

Tip: la inspiración necesita estímulos.

Qué dicen los astros Freepic

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) se encuentra en fase menguante y este fin de semana transita por Géminis en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Si bien se trata de un movimiento sutil, puede servir para registrar qué etapas se están terminando e ir aceptándolas progresivamente.

Tip: los finales no son inmediatos.

Ascendente en Leo

Tu temporada continúa avanzando a paso firme y es bueno saber que estos son los días previos al eclipse solar que se dará en tu signo el próximo 12 de agosto. En términos psicológicos, puede ser que sientas una combinación extraña de mucha energía y, al mismo tiempo, un cansancio inexplicable. La recomendación es no juzgar la ambivalencia e ir registrando lo que te pide el cuerpo.

Tip: no descuides tu privacidad.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) está terminando su recorrido por Cáncer y puede ser un buen momento para tomar conciencia de qué aprendizajes te dejó este tránsito: ¿cómo estás relacionándote con tu sensibilidad? ¿y con tu familia?

Tip: dejá que te cuiden.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) ingresó en tu signo, donde estará hasta el 10 de septiembre. Se abre un período especialmente favorable para reconectar con la belleza y la posibilidad de vivir con más armonía. Mientras tanto, el recorrido de Saturno (planeta asociado al compromiso) en tránsito por Aries, tu eje complementario, te enseña que a veces los resultados no coinciden con las expectativas.

Tip: convertí la frustración en impulso.

A cada ascendente le depara algo distinto este fin de semana

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su recorrido por los primeros grados de Acuario y mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la familia. Pueden ser días en los que se vuelva más evidente que hay algunas dinámicas que ya no te hacen bien. Aunque no puedas transformarlas de inmediato, reconocerlas ya es una forma de empezar a cambiar.

Tip: no confundas costumbre con pertenencia.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo y te invita a enfocarte en vos, sin miedo a ser un poco autorreferente. En términos psicológicos es una buena oportunidad para evaluar qué proyectos realmente te representan y te llenan de entusiasmo, y cuáles, en cambio, se fueron convirtiendo en una obligación.

Tip: no todo merece la misma dedicación.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y este cambio de dirección te propone revisar el modo en que construís seguridad y estabilidad para vos y tu familia. Puede ser una oportunidad interesante para aceptar que algunas estructuras necesitan modificarse para seguir sosteniéndote.

Tip: La adaptación no es resignación.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su recorrido por Géminis en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Este tránsito de siete años te invita a reencontrarte con vos y con tu excentricidad, a ir más allá de esos modelos y mandatos que nunca te nombraron.

Tip: no respondas antes de entender qué sentís.

Qué dice tu ascendente Pixabay

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Aries y poco a poco va empezando a tomar forma su propuesta a largo plazo: que revises tu relación con tus deseos. Es buen momento para aceptar qué ilusiones siguen motivando tu acción y cuáles van quedando atrás.