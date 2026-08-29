Horóscopo de Géminis sábado 29 de agosto: activá tus proyectos

En este sábado 29 de agosto, el horóscopo para Géminis sugiere un cambio de aire fundamental para tu bienestar personal. Las predicciones indican que es momento de dejar de ser tan exigente con vos mismo y permitir que las cosas fluyan con naturalidad. En el plano del amor, es una jornada ideal para dejar de lado las dudas y entregarte por completo a esa persona que busca estar a tu lado. Respecto a tu riqueza y vida profesional, mantenete alerta ante cualquier oportunidad que aparezca, ya que este es un día clave para concretar esos sueños que tenés en mente. Finalmente, siguiendo las recomendaciones astrológicas para tu zodiaco, recordá tomar distancia de la rutina habitual y dedicar un tiempo sagrado a tus necesidades espirituales, permitiéndote experimentar nuevas vivencias que te conecten con tu esencia.

Intente aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan solas.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 29 de agosto

Amor: Sera una jornada donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que lo ha estado buscando.

Riqueza: Intente cumplir con todos los sueños que tiene dentro de su cabeza y no permita que se le escape ninguna oportunidad profesional. Este alerta.

Bienestar: Sepa que debe tomar distancia a su rutina cotidiana. Bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene hace tiempos con esas personas de su entorno inmediato.

Amor: Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene hace tiempos con esas personas de su entorno inmediato.

Riqueza: Intente ser más medido con sus gastos. Seria optimo que averigüe precios y calidad antes de comprar, caso contrario, se endeudará más de lo esperado.

Bienestar: En caso de sentirse confundido, salga al balcón o a su patio y siéntese a leer un libro. Será una buena idea para cambiar el aire y modificar su animo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |