Horóscopo de Géminis viernes 2 de octubre: impulsá tu creatividad

En este viernes 2 de octubre, los astros le brindan a los nacidos bajo el signo de Géminis la posibilidad de dejar atrás la postergación para enfocarse en sus deseos más profundos. De acuerdo a las predicciones y recomendaciones astrológicas de hoy, tu capacidad para intuir el camino correcto será la clave para destrabar ese proyecto de dinero que tanto te preocupa. En el terreno del amor, es fundamental que actúes con la madurez que te caracteriza, diferenciando bien tus sentimientos, mientras que en lo que respecta a tu bienestar personal, no tengas miedo de expandir tu imaginación y usar la fantasía como una herramienta para liberar tensiones mentales. Seguí este horóscopo del zodiaco y permitite disfrutar de las emociones auténticas que la vida tiene preparadas para vos.

Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience hoy.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 2 de octubre

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Sepa que la intuición le hará destacar su creatividad y su la vez lo ayudará a obtener la meta que se propuso hace tiempo y que no pudo lograr.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Por más que se sienta presionado por las situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada.

Amor: Si pretende crear lazos más fuertes entre sus amigos, búsquese un tiempo para reunirse con ellos. Entienda que toda relación hay que alimentarla de afecto.

Riqueza: En este día la Luna hará que su habilidad intelectual se manifieste al máximo en ese proyecto económico. Guíese por la intuición en caso de tomar un decisión.

Bienestar: Seria optimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Intente planificar un día de spa y volverá totalmente relajado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |