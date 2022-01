Horóscopo chino 2022 para el Tigre: cómo será el año del Tigre de Agua

El 1º de febrero comienza el año nuevo chino bajo la regencia del Tigre, el tercer signo del horóscopo chino. Su reinado se extenderá hasta el 21 de enero de 2023.

Culmina el ciclo del Búfalo de Metal para dar inicio al año del Tigre de Agua. En varios países del mundo se celebrará esta tradición, sinónimo de renovación, prosperidad y buenos augurios.

El Tigre es un animal muy venerado en Oriente por su coraje y audacia. Es certero, rápido, infatigable y tiende a la acción, posee una naturaleza osada y espontánea.

Su año se destacará por la iniciativa y presentará situaciones desafiantes. Apasionado e intenso, su energía es fuerte y nada lo detiene cuando algo le interesa. Como el felino podremos estar relajados, pero siempre alertas. Un año dinámico, lleno de sorpresas, de cambios e imprevistos.

El imponente Tigre, símbolo de suerte, fortuna y grandes ideales, impondrá su lema de libertad, humanismo y hermandad. Su energía se manifiesta especialmente en la búsqueda del bien común. Moviliza aquello que se encuentra estancado e invita a abrir la mente y el corazón.

El coraje del Tigre dará un tono enérgico y creativo al año; siendo Tigre de Agua, elemento esencial de la vida que purifica, nutre y renueva, le da un toque emocional a las acciones. La empatía será la materia que deberá rendir la humanidad durante su reinado.

Se trata de un año signado por la innovación socio cultural, caen ciertas estructuras caducas y estos cambios se verán también reflejados en éxitos en materia artística y todo lo relacionado con la tecnología y la ciencia.

El año del Tigre puede marcar la vida de todos los signos, dado su llamado a la acción, su libertad, rebeldía y buena predisposición a tener en cuenta y ayudar al prójimo. Con una voluntad férrea, no habrá que perderse en detalles y actuar de forma persistente y concentrada en los objetivos.

Un tiempo para ponerse en movimiento y dejar de postergar, decidirse a dar el salto; con la sensación de: no hay tiempo que perder. Las oportunidades pueden llegar de improviso, inesperadas como un rayo, y deberemos estar atentos para actuar en el momento justo.

Como dice el dramaturgo nigeriano, Wole Soyinka, premio nobel de literatura (1986): “El tigre no proclama su tigritud, salta.”

TIGRE (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es el rey de la seducción. Carismático y confiado en sí mismo, posee un magnetismo difícil de resistir. Es el animal que representa la libertad, busca emoción, riesgo y no duda cuando quiere algo. Nació para tener un destino especial y a lo largo de su vida le pasarán cosas que tal vez nunca sepa por qué o cómo se generaron, pero las vivirá con la pasión e intensidad de los que viven como si fuera el último día.

En Oriente se respeta a este extraordinario felino porque según la creencia popular, protege el hogar contra la negatividad y las calamidades. Independiente y audaz, no soporta que lo manden y luchará por no sentirse atado. Necesita hacer lo que quiere, si no se siente frustrado. Posee encanto y tiene mucha facilidad para comunicarse siendo extremadamente sincero y frontal. Quien nace bajo su influencia puede ser inestable emocionalmente, sexy y hechizante, no conoce el descanso y su vida está signada por un ritmo que lo mantiene vital. Sabe relajarse, pero está siempre alerta.

Este será un año muy importante y fundacional en tu vida. El año de tu signo da lugar a un nuevo ciclo vital con energías renovadas y nuevos comienzos. Tomarás decisiones basadas en tus necesidades y aquello que pongas en marcha influirá en el resto del ciclo de doce años. La consigna es buscar nuevas oportunidades y no desalentarse ante los obstáculos. Las condiciones serán inmejorables para la expansión y prosperidad. Un nuevo aire para la vida de los felinos que podrán sentir ahora mayor estabilidad y confianza.

Es tiempo de una gran reestructuración que te llevará a prosperar y triunfar, pero será necesario confiar, tanto en tus capacidades como en tu destino. En el año del propio signo se manifiestan cuestiones kármicas que deben ser enfrentadas y subsanadas, un tiempo de limpieza emocional que dará lugar a lo nuevo. El valor será tu estandarte y te permitirá eliminar lo que ya no va más para construir nuevas bases hacia un futuro prometedor. Todo resultará más fácil y podrás transitar sobre pies firmes los terrenos del amor. Este año, cada paso que des, abrirá un nuevo camino de esperanza hacia el porvenir.