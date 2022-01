Tras la lluvia, llegan buenos aires para la ciudad: cómo estará el tiempo en la semana

Finalmente, la masa de aire húmeda abandonó la ciudad. Ya no se trataba de una columna atmosférica saturada de vapor sino de una suerte de ente maligno que nos sometió durante varios días haciéndonos transpirar como pocas veces, incluso transformando algunas tardes de calor suave en un verdadero infierno de altísima sensación térmica. Diciembre nos hizo precio, pero enero nos maltrató como pocas veces; ahora solo queda pedirle a febrero que no nos complique la vida. Lo bueno es que hemos sido liberados, el verano se apaga por un par de días y no amenaza con un nuevo ataque en el corto plazo.

Jueves: la tregua térmica

Bienvenidos al amanecer que tanto hemos esperado. Nos recibe una nueva masa de aire, más fresca y seca, con cielo algo nublado, humedad moderada e irreconocibles 15°C de salida. Se estima una mañana ventosa donde la circulación de aire frío podría dar una percepción de una mañana aún más fresca, más con nuestro cuerpo aclimatado a temperaturas mucho más altas. Los cordones más alejados del conurbano podrían dar un batacazo térmico con una mínima de 12°C. El viento del sudeste se queda casi todo el día como para sedar al termómetro que apenas logrará tocar los 26°C, toda una gentileza por tratarse de una tarde de enero, y de los peores eneros. Hacia la noche rota la veleta para dar paso al viento este en un cierre con 20°C, como para dormir con el ventilador apagado. Será el primer día estable en mucho tiempo, no hay previsión de precipitaciones, ni nubarrones, ni humedad ni nada de las últimas jornadas.

Viernes: el termómetro sigue dormido

El viernes le dará revancha al firmamento porteño después de tanta cobertura nubosa. Volverá el cielo mayormente despejado para un amanecer menos fresco, con el mercurio largando desde 18°C. Se espera un día casi sin viento en un ambiente muy agradable, ideal para los que tengan que moverse por la calle, con una máxima de 27°C en una tarde a pleno sol. La noche conservará el cielo limpio en un cierre con 22°C, ideal para todos aquellos que quieran salir.

Sábado: tarde de sol y calor suave

El comienzo del fin de semana traerá algunas horas de viento norte para acabar con el idilio de la circulación de aire fresco. Serán pocas, pero determinantes para promover un ascenso de temperatura. Aunque no se notará de entrada, con una mínima de 19°C, sí llegará por la tarde cuando apoyado por el sol el mercurio supere los 30°C. Se estima otra jornada con cielo mayormente despejado, con calor suave y rotación vespertina de la veleta anunciando viento desde el río hacia el final del día con el termómetro clausurando en 24°C. Gran jornada para los que quieran planificar actividad al aire libre o los que tengan alguna actividad nocturna.

Domingo: buscando una pileta

La jornada dominical presentará un descenso de aire caliente durante todo el día y habrá un ascenso de temperatura. Se espera el ingreso de nubosidad alta aunque no le restará luminosidad. Será otro día que invitará a salir de casa. Se podrá sacar al mediodía la mesa afuera en un almuerzo con 29°C para rematar con una tarde de pileta con el termómetro rebasando los 32°C. Hacia el final del domingo un frente frío nos pisará los talones con marcadas desmejoras y probables lluvias después de la medianoche.

Spoiler alert

La semana que viene nos mantendrá a salvo del calor extremo. El lunes volverá a bajar la temperatura con probabilidad de lluvias débiles por la mañana. No se estiman precipitaciones para el resto de la semana, algunas tardes podrían presentar una máxima de 32°C, volvería el calor veraniego pero sin llegar a nada sofocante ni a elevada sensación térmica.

Eso es todo, amigos y amigas. Disfruten del aire nuevo y de un par de días con temperatura primaveral. Después del episodio del calor extremo, con un termómetro que superó los 40°C en repetidas oportunidades y luego del evento de humedad extrema, ya no queda nada que nos pueda asustar. Lo que viene será una tregua como para sacarnos a enero de encima y empezar a desandar febrero sin sobresaltos meteorológicos. Pulgares arriba para los chaparrones de estos últimos días, a pesar de que alguno se haya empapado fueron muy útiles para revertir el déficit hídrico y acabar con los incendios forestales. Que la ciudad disfrute de los buenos aires porque todavía queda mucho verano por delante.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli