Horóscopo chino 2023 para el Conejo: cómo será el año del Conejo de Agua

El próximo 22 de enero comienza un nuevo año chino bajo la regencia del Conejo de Agua, el cuarto signo del horóscopo chino. Su reinado se extenderá hasta el 9 de febrero de 2024. Atrás queda el año del Tigre de Agua, para dar la bienvenida a una etapa marcada por la una mutación hacia algo nuevo, gracias a la naturaleza de este tierno y simpático animal.

Las palabras claves del Conejo son “virtud y prudencia”. El Conejo o Gato —como también se conoce a este signo— es inteligente, de buenos modales y tiende a ejercer una influencia moderadora. Todo lo hace en función de la paz. Por eso, para todos los signos del Zodíaco chino, será un buen momento para dejar los arrebatos atrás y disponerse a vivir un año de reencuentros, reconciliaciones y estabilidad general.

A diferencia del año anterior, durante el reinado del Conejo de Agua los meses transcurrirán de un modo muy diferente, sin tantas sorpresas, imprevistos o cambios rotundos. Un año para disfrutar de lo hecho y conseguido hasta ahora. Habrá que ser más previsor y evitar a toda costa tomar decisiones rápidas, sino más bien trazar un camino.

El lento pasar de los días llevará poco a poco al disfrute diario de todos los quehaceres. Para el Conejo cualquier cosa carece de sentido si no es hecha con placer.

El signo del Conejo representa la longevidad, la paz y la prosperidad en la cultura china, por lo que se prevé que sea un año de esperanza. Considerado el signo más piadoso, sabe moverse en las sublimes aguas de la percepción y la empatía, por lo cual el tema central será el amor. Por eso, el mayor aprendizaje del año será la solidaridad y trabajar para que en nuestro mundo reine el amor universal.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023)

El Gato —o Conejo, como se lo llama en Oriente— es el signo más afortunado. Inspira gran respeto y en él se conjugan armonía, belleza, magnetismo y misterio; su influencia en los demás es muy poderosa. Tímido y atractivo, el Conejo es muy popular entre sus amigos y seres queridos. Con una personalidad fascinante, adora vivir bien, elige siempre lo mejor y su presencia es plácida, reservada y sigilosa. Desconfía un poco de los demás, es observador y muchas veces está a la defensiva. Siempre dispuesto a ayudar, es diplomático y necesita tranquilidad, quietud y mucha seguridad. Los sobresaltos e inseguridades lo descolocan y bloquean. Tiene buen ojo para los negocios y una intuición prodigiosa en la que debe confiar ya que nunca falla. Necesita un compañero que le brinde la paz que tanto anhela y si la encuentra, será para siempre.

Cuando llega el año de tu animal del horóscopo, en China dicen que ha llegado el Benmingnian, también conocido como Año del Destino. Se manifestarán en tu vida cuestiones de larga data con el fin de resolverlas y darles un cierre definitivo. En tu año, estarás más ambicioso, retobado y hasta agresivo cuando te sientas tensionado. No escucharás consejos y te lanzarás a la conquista de tus deseos. Sin embargo, al tratarse de un año de Agua, las emociones estarán a flor de piel y habrá momentos en los que será difícil equilibrar los vaivenes emocionales. Un año en el que podrás dar un salto cuántico en cuanto a tu evolución personal, pero para eso deberás enfrentar algunas cuestiones que han quedado inconclusas. Es hora de dar vuelta de página. No faltarán las oportunidades para crecer en cuanto a tu economía y vida profesional. Para el amor será una etapa de grandes desafíos, habrá replanteos e indecisiones. Te volverás muy exigente o por el contrario, sentirás presiones por parte de tu pareja. Lucharás por ser más realista en cuanto a las relaciones y no repetir viejos errores. Es un año para la introspección y el autoconocimiento, algo que el Conejo sabe hacer de sobra. ¡Bienvenido a tu año!