escuchar

El próximo 10 de febrero comienza un nuevo año chino bajo la regencia del Dragón de Madera, el quinto signo del horóscopo chino. Su reinado se extenderá hasta el 28 de enero de 2025.

Atrás queda el año del Gato o Conejo de Agua, para dar la bienvenida a una etapa marcada por la acción y la poderosa energía transformadora del Dragón de Madera.

La madera es el elemento de la creatividad, la longevidad y la sabiduría. Su naturaleza es generosa y animada. Representa la integridad y honestidad, cuyo gran valor moral sólo es igualado por la fuerza de convicción que manifiesta. Un año donde rige este noble elemento es propicio para construir, concretar, desarrollar la voluntad, manifestar y defender la dignidad y los valores más elevados de la humanidad.

El signo del Dragón simboliza la riqueza y la fortuna; potente, fascinante y deslumbrante, es venerado en Oriente como un animal sagrado y como el portador de propósito, fuerza y buena fortuna. Su carisma y su magnetismo resultan casi irresistibles, además lo acompaña la buena suerte.

Símbolo de poder, liderazgo y valentía, un año Dragón puede representar una bisagra en la vida, un nuevo punto de partida, una especie de resurrección personal. Se trata del único animal del Zodíaco oriental inexistente: es un ser mágico que promete bajo su dominio sacudirnos del letargo, darnos un aventón que nos impulse hacia nuevos desafíos y armarnos de coraje para perseguir nuestros sueños.

Todo puede ir muy rápido en este tiempo, con mucha actividad tanto física como mental. Este año Dragón nos invita a vivir un nuevo comienzo, un tiempo de siembra, de abrir paso a las nuevas ideas y proyectos, de poner en palabras lo que deseamos y salir al mundo.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El horóscopo chino 2024 para la Rata

Admirada y honrada en Oriente por su sagacidad y habilidad, la Rata es símbolo de suerte y prosperidad. Se trata de una criatura encantadora capaz de cautivar a cualquiera, es conocedora y le gusta hacer alarde de su estilo. Curiosa, siempre está a la caza de nueva información, posee un gran sentido del humor y vive en continuo movimiento. Sociable y muy independiente, necesita pasar tiempo a sola, para pensar, meditar e inspirarse y resetear la mente. No le agrada que le impongan o quieran manejar su vida, por lo que es en esas circunstancias cuando puede volverse agresiva. Protectora y generosa con quien ama, siempre está disponible para quien la necesite. Es inteligente, inquieta e impaciente, pero siempre logra sus objetivos porque sabe encontrar el camino más rápido y nada la detiene. Le agrada estudiar, conocer y viajar; y los estandartes del primer signo de la rueda zodiacal china son la verdad, la libertad y la justicia. Adora a su familia; en el amor es apasionada y necesita mucho afecto para valorarse, puesto que tiene la tendencia a subestimarse.

En este año del Dragón de Madera, la Rata recuperará su poder, su equilibrio y volverá a su ritmo habitual. Aparecerán oportunidades increíbles que deberás aprovechar para acrecentar tu posición. Llegó el año tan esperado por las ratitas ya que, de la mano de este signo que es su aliado, podrán abrirse a la abundancia, cerrar un ciclo de duelos y dificultades para dar la bienvenida a un año de grandes oportunidades. Claro que tendrás que poner de tu parte, por lo que será esencial establecer prioridades, ordenarte y no boicotearte en el proceso de tu crecimiento personal. Se vislumbra un tiempo fértil en todo sentido y deberás estar con todos los radares encendidos para no dejar pasar las oportunidades que tu amigo Dragón te regalará en su año. Bajo su regencia, este majestuoso animal invita a la Rata a despertar la pasión y a lanzarse a la conquista. Se potencia la comunicación y el deseo de compartir la vida. Un binomio para amar con grandeza y desear con fuerza. Luz verde para el amor y los romances de las inquietas ratitas.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El horóscopo chino 2024 para el Búfalo o Buey

El Buey o Búfalo inspira confianza. Inteligente y metódico, llega al éxito a través de su tenacidad y dedicación. Guiado por su perseverancia y convicción, es un animal admirable que consigue a lo largo de su vida lo que se propone sin prisa y sin pausa. Su tesón es recompensado con alcanzar la fama, el prestigio y el poder. Obsesivo en lo que emprende, este signo puede ser tozudo, terco, pero muy responsable y dedicado. No le gusta dejar las cosas a medias y siempre cumple con su palabra. Sereno frente a la adversidad, la tranquilidad de sus reacciones pueden abrumar a cualquiera. Pacifista, sabio, maduro, organizador y líder, el Búfalo es un filósofo, un ser de gran espiritualidad. Reservado y solitario, le cuesta movilizar sus posturas: rechaza las sorpresas, la improvisación y posee un gran sentido del humor. No es impulsivo, sino más bien tranquilo y se caracteriza por ser muy paciente, constante y con una gran fuerza de voluntad. Cuando se enamora, su amor es profundo, leal y eterno.

Durante este período, el trabajo y el amor ocuparán los lugares más destacados en la vida del Búfalo. Se abrirán nuevas posibilidades que te estimularán positivamente y te pondrán muy activo. El ímpetu del Dragón te llevará a una nueva dimensión en todo sentido. Sentirás que tenes que entregarte a lo impredecible y será positivo hacerlo para dejar de lado la indecisión, ya que aparecerán fuentes de trabajo insospechadas. Habrá gente que te ayudará y deberás ser inteligente, rápido e intuitivo para no desperdiciar estas oportunidades que este año te ofrece. Dado que estarás muy ocupado, procurá destinar tiempo suficiente al descanso y a la distracción a fin de no estresarte. Mantener la lucidez y la calma que te caracterizan, lo que te permetirá no marearte al abordar distintos frentes. En tanto, será oportuno atender el hogar, algunos asuntos familiares o temas pendientes en la casa, debido a que se trata de un año ideal para resolver temas domésticos, arreglos en la casa, planificar una mudanza o bien modificar la dinámica familiar y mejorar la convivencia. En lo afectivo, deberás ser más comprensivo, evitar los celos y fortalecer la confianza. De lo contrario, se debilitará una relación que puede ser prometedora.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El horóscopo chino 2024 para el Tigre

El Tigre es el rey de la seducción: carismático y confiado, posee un magnetismo difícil de resistir. Representa la libertad, ya que busca emoción, riesgo y no duda cuando quiere algo. Nació para tener un destino especial y a lo largo de su vida le pasarán cosas que tal vez nunca sepa por qué o cómo se generaron, pero las vivirá con la pasión y mucha intensidad. En Oriente se respeta a este extraordinario felino, porque según la creencia popular protege el hogar contra la negatividad y las calamidades. Independiente y audaz, no soporta que lo manden y luchará por no sentirse atado. Necesita hacer lo que quiere, si no se sentirá frustrado. Posee encanto y tiene mucha facilidad para comunicarse al ser extremadamente sincero y frontal. Quien nace bajo su influencia puede ser inestable emocionalmente, sexy y hechizante. Su vida está signada por un ritmo que lo mantiene vital y, como el Tigre, siempre alerta, por lo que no conoce el descanso.

El año del Dragón brindará al Tigre mayor confianza, apertura y mucha acción. Este signo es inteligente, inquieto y versátil, y estas cualidades estarán acentuadas gracias a la potente energía que le brindará el mágico Dragón. Iniciarás un tiempo propicio para entrevistas, reuniones laborales, para concretar acuerdos y provechosos negocios, así como para actualizar métodos de trabajo. Luego de un año signado por el esmero y, en muchos casos, la incertidumbre, cada uno de los nacidos bajo la influencia de este animal comenzará a cosechar los frutos de sus esfuerzos. La salud se mantendrá estable, siempre y cuando no abuses de tus fuerzas. En cuanto a lo personal, la influencia del Dragón de Madera permitirá llevar los sentimientos a las palabras y soltar esos enredos mentales de los que estuviste atrapado antes de abrir el corazón. La armonía interior pide prioridad y también la contemplación de lo bello, lo estético, lo justo, lo medido, lo que hace ver dos lados de una misma situación. Durante su reinado, el Dragón beneficiará al Tigre, le facilitará el fluir de los sentimientos y lo conectará con sus deseos más profundos.

Gato o Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023)

El horóscopo chino 2024 para el Conejo o el Gato

El Gato o Conejo, como se lo llama en Oriente, es el signo más afortunado. Inspira gran respeto y en él se conjugan armonía, belleza, magnetismo y misterio; su influencia en los demás es muy poderosa. Tímido y atractivo, este signo es muy popular entre sus amigos y seres queridos. Con una personalidad fascinante, adora vivir bien, elige siempre lo mejor y su presencia es plácida, reservada y sigilosa. Desconfía un poco de los demás, es observador y muchas veces está a la defensiva. Siempre dispuesto a ayudar, es diplomático y necesita tranquilidad, quietud y mucha seguridad. Los sobresaltos e inseguridades lo descolocan y bloquean. Tiene buen ojo para los negocios y una intuición prodigiosa en la que debe confiar, ya que nunca falla. Necesita un compañero que le brinde la paz que tanto anhela y si la encuentra, será para siempre.

Finaliza tu año y con el Dragón llega una especie de renacer personal, un nuevo ciclo vital que traerá nuevos aires a tu vida. La necesidad de ajustes internos se presentará para aportar una cuota de crecimiento a los Gatos. Será un excelente momento para acomodar temas financieros, obtener nueva fuente de ingresos y poner las cuentas al día. Tendrá una buena predisposición para concretar negocios rentables que movilizará el sector económico y podrás percibir algunas ganancias extras. También será un tiempo de apertura en la forma de relacionarte y comunicarte. Deberás recurrir a tu gran sensibilidad para dar apoyo a quienes lo necesiten y, al mismo tiempo, protegerte con inteligencia. Con un carácter notablemente contenedor y sensible, quienes nacen un año Conejo parecen ser vulnerables y tímidos, pero son mucho más fuertes en su interior que en su apariencia. Este año será importante para tu evolución conectar con las raíces, el pasado, lo familiar y amoroso. La vida de relación exigirá una atención esmerada y llevará a replanteos profundos. Progresarás espiritualmente al aprender a cooperar y al establecer múltiples relaciones interpersonales.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El horóscopo chino 2024 para el Dragón

El Dragón es el signo más celebrado del Zodíaco chino hasta el punto que es emblema de su cultura. Se trata del único animal irreal y mitológico del horóscopo oriental, que se lo venera y respeta. Inteligente, dueño de un carisma inagotable, es poderoso y afortunado, de buen corazón y lleno de energía. Infunde admiración y su presencia jamás pasa desapercibida. Su vitalidad, entusiasmo y entrega son admirables. Vive de una manera muy intensa y no soporta la monotonía. Su seguridad en sí mismo lo hace capaz de construir un imperio solo y contagiar entusiasmo a los demás. Ganador nato, debe aprender a ser más flexible y tolerante para manifestar su mejor lado como líder. Nació para tener un destino especial: no es convencional, despierta grandes pasiones, y aunque sea cuestionado por su conducta, jamás retrocederá en sus decisiones. Es sensual, dominante, fogoso e independiente y parece estar dotado de una capacidad sobrenatural, ajena a este mundo.

Cuando llega el año de tu animal del horóscopo, en China dicen que ha llegado el Benmingnian, también conocido como Año del Destino. Luego de un período de incertidumbres y contradicciones, los dragones comenzarán a vivir de manera más intensa y acorde a su naturaleza. Podrás dar vuelta la página, volver a tu eje y enfocarte en cada uno de tus objetivos que en muchos casos has venido postergando. La madera, elemento de este período, te permitirá alcanzar logros concretos, sin dispersar la poderosa energía que te caracteriza, con gran vitalidad y fuerza de voluntad como para transformar cualquier situación a tu favor. Se anuncia un cambio positivo en cuanto a la postura interior, que ofrecerá mayor equilibrio y plenitud. Aunque es posible que algunos asuntos del pasado no resueltos regresen, de algún modo tendrás la capacidad darles un cierre definitivo y avanzar más ligero. Así, podrás embarcarte en proyectos ambiciosos, superar cualquier karma económico o laborar, mejorar la salud si estás pasando por alguna dolencia. Habrá en tu vida amor, gracia y belleza. Sentirás más que nunca ganas de volar, y lo harás.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El horóscopo chino 2024 para la Serpiente

La Serpiente es el signo más sensual y seductor del horóscopo chino. Al igual que el Dragón, es venerada, respetada y amada en Oriente. Su imagen se encuentra en la pintura, la literatura y toda manifestación artística como símbolo del más exquisito refinamiento, sabiduría y belleza. Posee intuición y cuenta con una aptitud natural para los negocios, la buena fortuna y la tendencia a no gastar más de lo necesario, lo que aseguran que tendrá una vida sin privaciones. Su claridad e inteligencia profundas le son indispensables para nutrirse y desarrollarse. Con una gran capacidad de lucha, tesón y perseverancia, es muy precavida; posee un gran sentido práctico como a la vez estético. En general, tiene una naturaleza reservada y una mente analítica que hace que los retos intelectuales le sean más atractivos que las actividades físicas. Constante y responsable, exclusivista, celosa y posesiva, necesita tener el control de las situaciones y puede volverse obsesiva y desconfiada. Es la gran administradora de los bienes de la familia.

El año Dragón impulsará a la Serpiente a mudar de piel. Llegó la hora de tomar consciencia de tus propias cualidades, tanto de las fortalezas como las debilidades, para desarrollar los talentos y trabajar las tendencias negativas que te impiden el avance. Si bien la energía del Dragón impulsa a la acción, sentirás la necesidad de pasar tiempo a solas, una actitud introspectiva que te llevará a analizar tu vida y llegar a importantes conclusiones. Pero es aconsejable que también desarrolles tu lado más social: te reúnas con amigos y participes en lo que te propongan para aportar tu sabiduría y encanto. El panorama laboral se despejará de problemas y surgirá una oportunidad que has estado esperando por mucho tiempo. Toda actividad que comiences en este tiempo estará destinada a un crecimiento lento, pero firme y duradero. Te sentirás más valiente para luchar contra cualquier obstáculo y no tendrás miedo a las adversidades que puedan presentarse. Tu desarrollado sexto sentido te ayudará a saber dónde están las oportunidades y dónde puede haber riesgos. El reencuentro con un viejo amor o un viaje inesperado puede cambiar el rumbo de tu vida.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El horóscopo chino 2024 para el Caballo

Es el signo más pintoresco del horóscopo chino. El Caballo posee un espíritu libre que lo convierte en un trotamundo que necita explorar, a la vez de sentir independencia y libertad. Su sola presencia es llamativa porque es brioso, bello y fuerte. Con un carisma irresistible, es impulsivo y no se detiene ante el estímulo que lo hace vibrar; tiene un carácter inquieto, ciclotímico y muchas veces es imprevisible en su conducta. En tanto, este signo es bueno para trabajar en equipo y, cuando una causa lo entusiasma, pondrá su talento y esfuerzo para concretarla. Rebelde, anticonvencional y juvenil, es versátil y le agrada generar cambios, estar siempre informado, comunicarse e interactuar. Un gran orador que atrae a su audiencia por su brillo intelectual y elocuencia. Si sabe encauzar sus energías, podrá lograr todo lo que se proponga en la vida. En el amor, mantiene una actitud de desafío intelectual estimulante en las relaciones, aunque suele ser fiel.

El Caballo durante el año del Dragón se animará a incursionar en nuevos territorios en lo personal, profesional y social, ya que se sentirá energizado y estará activo. Si naciste durante un año de este signo, emprenderás con entusiasmo nuevos oficios, trabajos, profesiones o estudios. Decidirás cambiar de vida y podrás establecer con precisión cuáles son tus metas más importantes y contar con las herramientas para su concreción. El Dragón invitará al Caballo a vivir experiencias de cambio renovadoras, debido a que impulsa el crecimiento, el desarrollo y la expansión. Los nuevos emprendimientos serán favorecidos y muchos serán los equinos que en este tiempo logren mayor independencia y libertad de movimiento. Se trata de un punto de inflexión en el que notarás mayor seguridad a cada paso, elevarás la autoestima y te sentirás a gusto con las elecciones que debas hacer. También será un tiempo propicio para resolver cuestiones económicas pendientes, ocuparse de aquello que venís postergando en la casa y establecer un nuevo orden en tu día a día. Será importante canalizar el excedente de energía a través de actividades físicas. Cuidado con las posturas fijas o inflexibles que te alejen del amor.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

El horóscopo chino 2024 para la Cabra

La Cabra es el signo más delicado del horóscopo chino. Soñadora y creativa, necesita explorar su interior y conectarse con sus emociones. Su sensibilidad le da una apariencia frágil, pero es fuerte y resistente como pocos. Solidaria y generosa, busca seguridad y rodearse de gente que la reafirme como persona. Cuenta con el poder de la alquimia, puesto que es capaz de transformar lo negativo en algo positivo, aunque muchas veces no es consciente de esto hasta la adultez. Necesita tranquilidad material y afectiva, y a veces puede ser algo dependiente. Es el signo del hogar y en China se dice que es símbolo de suerte si nace una Cabra en la familia. Nació para ayudar y su gran corazón y amor son el vehículo para manifestar su espíritu protectivo y de sacrificio. Es uno de los signos más románticos porque nació para vivir enamorada. Ejecutiva por excelencia, posee gran sentido del valor de las cosas y atrae el dinero. Adora el mundo esotérico, la astrología y la parapsicología. Sentimental, emotiva, susceptible y reservada, presenta una necesidad imperiosa de autoprotección.

Este año será para la Cabra un período de mucha acción y desafíos. Si naciste un año de este signo, podrás sentirte presionado por la cantidad de responsabilidades que se te presentarán y te costará administrar tu tiempo y tu energía. El Dragón te enfrentará a tus temores más profundos con el solo fin de superarlos y transformar las debilidades en fortalezas. El ritmo intenso y muchas veces desenfrenado del Dragón hará oscilar a la Cabra entre la euforia y el desgano. Habrá momentos de incertidumbre o cansancio y deberás poner mucho de tu parte para seguir adelante. De todos modos, la recompensa por tus esfuerzos no tardará en llegar. Es un año propicio para dar un salto en cuanto a tu carrera, trabajo o profesión, mejorar la economía y vivir con mayor tranquilidad y holgura. Es posible que para ello sientas que estás dejando de lado algunas cuestiones más personales, íntimas y familiares, tan importantes en la vida de este signo. Encontrar el equilibrio justo y fluir con el ritmo que propone el Dragón será el reto que las cabritas deberán enfrentar. Por otro lado, se abren los caminos en el amor y es posible que los más solitarios comiencen un nuevo romance, así como las parejas establecidas den un paso adelante en la relación. La Cabra brincará, jugará y aprenderá mucho en el año del Dragón.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El horóscopo chino 2024 para el Mono

Divertido, lúcido y encantador, el Mono nació para alegrar a la humanidad y transmitir su particular visión de la vida. Es el signo más lúdico, por lo que detesta la rutina, los esquemas, los convencionalismos y las instituciones. Representa la libertad, la creatividad y no le teme a nada: todo lo que se propone, lo consigue. Curioso, se interesa por varias cosas al mismo tiempo y lo que más le cuesta es la disciplina. Es optimista, ingenioso y posee una mente muy aguda. Su inteligencia le permite realizar tareas complejas con gran facilidad. Adora el lujo, el confort y vivir espléndidamente, aunque puede caer en el egocentrismo o en un desmedido orgullo. Posee un carácter fuerte y dominante, pero a la vez es sentimental y apasionado. En el amor es efusivo, generoso y protector, pero también imperativo y celoso. Llamativo y con deseos de destacarse, su gracia natural que lo convierte en una de los seres más atractivos del Zodíaco; su humor y su destreza lo salvan de las situaciones más difíciles de la vida.

El Mono es uno de los signos más beneficiados durante el reinado de su amigo Dragón. Esta será una etapa ideal para comunicarte, escribir y ampliar los horizontes en cada aspecto de tu vida. La suerte llegará principalmente a través de la predisposición a cultivar una dimensión más espiritual en tu vida cotidiana. Contarás con los recursos para llevar una vida tranquila y destinar tiempo a actividades placenteras y creativas. Importantes decisiones te esperan, pero deberán ser bien pensadas. En ese sentido, no actuar por impulso será el gran desafío en este período. Podrás llevar una vida feliz y sencilla durante este tiempo al acumular una cantidad significativa de beneficios. La vida profesional también continúa prosperando. Sin embargo, es posible que sigas enfrentando dificultades de vez en cuando, pero les pondrás fin con éxito debido al arduo trabajo y buena voluntad. Si naciste un año de este signo, se aconseja que mantengas listos tus documentos y todo lo necesario para viajar. El Dragón brindará a cada Mono la posibilidad de viajar, cambiar de rumbo, encontrar la verdadera vocación, avanzar en su carrera y hasta encontrar una nueva filosofía de vida. Las circunstancias amorosas podrán ser deslumbrantes. Un encuentro imprevisto podrá generar estimulantes perspectivas románticas.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

El horóscopo chino 2024 para el Gallo

El Gallo vive y siente la vida de una manera muy peculiar. Ingenioso y avispado, su imaginación y fantasía junto a su sentido práctico producen una personalidad llena de matices. Extravagante y avasallante, posee mucha potencia y es de sostener ideales que defiende a muerte. Muy trabajador, le gusta estar ocupado y es capaz de mucha disciplina y determinación. Honesto, perfeccionista y cumplidor, le gusta tener todo bajo control y es muy auto exigente. Valiente, luchador y sociable, su vida nunca es aburrida. No le teme al sacrificio y posee una personalidad racional, una gran capacidad de análisis y mucha lógica, por lo que es ordenado, metódico y responsable. Laborioso y con una gran sentido de servicio, se destaca por su eficiencia y seriedad. Este signo siempre está dispuesto a ayudar. Detallista y obsesionado con la perfección, en el amor es fiel y posesivo, y quiere tener siempre el control de su casa, su pareja y sus hijos.

En este 2024, el Gallo brillará en todo su esplendor y sentirá un renacimiento absoluto en su vida. Todas las empresas que inicies tendrán éxito y serás capaz de desarrollar varias actividades simultáneamente. Aparecerá gente nueva para realizar un proyecto largamente soñado. En el año del Dragón acapararás todas las miradas y te sentirás más que nunca el rey del gallinero. La lucidez y el espíritu crítico que te caracteriza servirán para guiarte y servirán a los demás. Muchos asuntos se renovarán en tu vida: se trata de un tiempo de mayor solidez con la gran oportunidad de conquistar todo lo que deseas. Aunque aparezcan pruebas en tu camino, deberás ser consciente de que todo tipo de obstáculo que enfrentes, tendrá un solo propósito: tu crecimiento. Desarrollarás paciencia y tolerancia, y será una buena oportunidad para cerrar un capítulo en tu vida que ya cumplió su cometido, fortalecer tu carácter y liberarte de viejas ataduras. La temática que pondrá en juego este año puede llevarte a revisar patrones de conducta que ya no son adecuados a esta etapa de tu vida, así como al análisis exhaustivo de aquello que podés cambiar para mejorar, soltar, desapegar y fluir con el momento, sin necesidad de tanto control sobre las cosas. De este modo, habrá estabilidad y mayor madurez en las relaciones.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

El horóscopo chino 2024 para el Perro

Confiable y fiel, el Perro es el animal más noble del horóscopo chino. Inquieto por naturaleza, se destaca por su lealtad y todos saben que pueden confiar en él. Suele ser amable y amistoso, aunque en situaciones angustiantes es capaz de mostrar sus incisivos caninos. Amigo leal y excepcional para escuchar y dar sabios consejos, guarda en su interior un guerrero que combatirá siempre contra las injusticias y se alineará con los desposeídos en cualquier momento y lugar. Su fuerte sentido de la justicia lo impulsa a hacer siempre lo correcto y defender las causas justas. Tiene mucha entereza, solidaridad y es estoico como un soldado. Busca referentes y muchas veces piensa más en el prójimo que en sí mismo, por o que puede correr el riesgo de perderse en el otro y de estar atento para poder conectar con las propias necesidades. Quien nace bajo el reinado del Perro está siempre alerta y tiene un radar para detectar el peligro, la traición y la mala onda. Es naturalmente elegante, refinado, artístico y con un exquisito buen gusto. Nació para estar acompañado, amar y lograr armonía en una relación estable y duradera.

Comenzarás esta etapa con bastantes retos en el área laboral, por lo que deberás mantener mucho orden y ser práctico en el modo de llevar a cabo tus asuntos. Tus amistades estarán muy próximas y muchas de ellas serán un puntal muy importante para tu trabajo o alguna ayuda o gestión que necesites. Un viejo anhelo podría concretarse ahora y tu vida tanto material como emocional encontrará el equilibrio y la estabilidad que el Perro necesita. La incidencia del año del Dragón te alejará de todo lo que signifique apariencia y frivolidad, por lo que desarrollarás espiritualidad, sabiduría y amor. Este es el signo opuesto al Dragón, lo que representa una energía complementaria que cada perrito deberá capitalizar. Por lo tanto, será un tiempo de aprendizaje, en el cual será preciso dejar un poco de lado algunas inseguridades y exigencias. No será una tarea fácil, pero sí muy enriquecedora. Estos momentos piden de tu parte una transformación total. Es un período para trabajar en equipo y reconocer que naciste para compartir. Pedir ayuda traerá varios beneficios en tus proyectos personales. El premio por aceptar o solicitar apoyo de terceros se traducirá en relaciones más equilibradas, sanas y fluidas.

Chancho (1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

El horóscopo chino 2024 para el Cerdo o Chanco

El Chancho fue el último en llegar a ver al Buda, pues su manera de asimilar la vida nada tiene que ver con el resto de la gente. Posee una gran fuerza interior y su vida tiene una profunda coherencia. Con una personalidad bien definida, nunca pasa inadvertido. Es un eterno aprendiz y posee una actitud ingenua y generosa ante la vida. Su experiencia lo guía, y aunque cometa errores, sabe enriquecerse y evolucionar. Sensual y lujurioso por naturaleza, adora las cosas más finas y mejores de la vida. Se preocupa profundamente por sus amigos y familia, y llegará a grandes extremos por mantenerlos felices y con bienestar: no considera que ayudar sea un deber, sino un placer. En todo lo que dice y hace hay un verdadero compromiso. Este signo es brillante, talentoso y muy trabajador. No le gustan los cambios bruscos, le agrada el dinero y es el signo más sexual del horóscopo chino. Lúcido y realista, pero también misterioso y apasionado, es enérgico y nada le es indiferente, nada le da igual. Aunque siempre tiene los pies en la tierra, posee una intuición extraordinaria que le permite estar siempre ubicado y manejarse con mucho tacto.

Este año el Chancho no se privará de nada. Estará más acelerado y tendrá más rapidez mental y lucidez que de costumbre. Aparecerán estímulos por doquier y sentirás que no querés perderte nada. Los más inspirados y ambiciosos producirán fuentes de trabajo y hasta inventarán nuevas formas de llevar adelante los negocios. En el año del entusiasta Dragón, el último signo de la rueda zodiacal china querrá salir de la rutina, investigar, intentar nuevos caminos. Se trata de una etapa de cambios y renovaciones en la que podrás tomar decisiones acertadas y habrá viejas cuestiones que caerán por su propio peso. La incidencia del momento propone una profunda transformación y augura una etapa de cierres y balances. El mundo emocional estará sensiblemente movilizado en esta etapa. Y este estado podrás conectarte con tu ser más profundo para descubrir tus verdaderas necesidades y motivaciones. Habrá brillo y originalidad en las relaciones. La ambición y fuerte necesidad de poder hacen del Chancho un amor un tanto desconfiado, pero su corazón se abrirá por completo cuando logre pasar la muralla. El año comenzará agitado, pero, a medida que transcurra, le tomarás el ritmo, te divertirás y hasta podrás ver al Dragón con ojos sabios y profundos.

Temas Horóscopo