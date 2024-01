escuchar

El próximo 10 de febrero comienza un nuevo año chino bajo la regencia del Dragón de Madera, el quinto signo del horóscopo chino. Su reinado se extenderá hasta el 28 de enero de 2025.

Atrás queda el año del Gato o Conejo de Agua, para dar la bienvenida a una etapa marcada por la acción y la poderosa energía transformadora del Dragón de Madera.

La madera es el elemento de la creatividad, la longevidad y la sabiduría. Su naturaleza es generosa y animada. Representa la integridad y honestidad, cuyo gran valor moral sólo es igualado por la fuerza de convicción que manifiesta. Un año donde rige este noble elemento es propicio para construir, concretar, desarrollar la voluntad, manifestar y defender la dignidad y los valores más elevados de la humanidad.

El signo del Dragón simboliza la riqueza y la fortuna; potente, fascinante y deslumbrante, es venerado en Oriente como un animal sagrado y como el portador de propósito, fuerza y buena fortuna. Su carisma y su magnetismo resultan casi irresistibles, además lo acompaña la buena suerte.

Símbolo de poder, liderazgo y valentía, un año Dragón puede representar una bisagra en la vida, un nuevo punto de partida, una especie de resurrección personal. Se trata del único animal del Zodíaco oriental inexistente: es un ser mágico que promete bajo su dominio sacudirnos del letargo, darnos un aventón que nos impulse hacia nuevos desafíos y armarnos de coraje para perseguir nuestros sueños.

Todo puede ir muy rápido en este tiempo, con mucha actividad tanto física como mental. Este año Dragón nos invita a vivir un nuevo comienzo, un tiempo de siembra, de abrir paso a las nuevas ideas y proyectos, de poner en palabras lo que deseamos y salir al mundo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es el rey de la seducción: carismático y confiado, posee un magnetismo difícil de resistir. Representa la libertad, ya que busca emoción, riesgo y no duda cuando quiere algo. Nació para tener un destino especial y a lo largo de su vida le pasarán cosas que tal vez nunca sepa por qué o cómo se generaron, pero las vivirá con la pasión y mucha intensidad. En Oriente se respeta a este extraordinario felino, porque según la creencia popular protege el hogar contra la negatividad y las calamidades. Independiente y audaz, no soporta que lo manden y luchará por no sentirse atado. Necesita hacer lo que quiere, si no se sentirá frustrado. Posee encanto y tiene mucha facilidad para comunicarse al ser extremadamente sincero y frontal. Quien nace bajo su influencia puede ser inestable emocionalmente, sexy y hechizante. Su vida está signada por un ritmo que lo mantiene vital y, como el Tigre, siempre alerta, por lo que no conoce el descanso.

El año del Dragón brindará al Tigre mayor confianza, apertura y mucha acción. Este signo es inteligente, inquieto y versátil, y estas cualidades estarán acentuadas gracias a la potente energía que le brindará el mágico Dragón. Iniciarás un tiempo propicio para entrevistas, reuniones laborales, para concretar acuerdos y provechosos negocios, así como para actualizar métodos de trabajo. Luego de un año signado por el esmero y, en muchos casos, la incertidumbre, cada uno de los nacidos bajo la influencia de este animal comenzará a cosechar los frutos de sus esfuerzos. La salud se mantendrá estable, siempre y cuando no abuses de tus fuerzas. En cuanto a lo personal, la influencia del Dragón de Madera permitirá llevar los sentimientos a las palabras y soltar esos enredos mentales de los que estuviste atrapado antes de abrir el corazón. La armonía interior pide prioridad y también la contemplación de lo bello, lo estético, lo justo, lo medido, lo que hace ver dos lados de una misma situación. Durante su reinado, el Dragón beneficiará al Tigre, le facilitará el fluir de los sentimientos y lo conectará con sus deseos más profundos.