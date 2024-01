escuchar

El próximo 10 de febrero comienza un nuevo año chino bajo la regencia del Dragón de Madera, el quinto signo del horóscopo chino. Su reinado se extenderá hasta el 28 de enero de 2025.

Atrás queda el año del Gato o Conejo de Agua, para dar la bienvenida a una etapa marcada por la acción y la poderosa energía transformadora del Dragón de Madera.

La madera es el elemento de la creatividad, la longevidad y la sabiduría. Su naturaleza es generosa y animada. Representa la integridad y honestidad, cuyo gran valor moral solo es igualado por la fuerza de convicción que manifiesta. Un año donde rige este noble elemento es propicio para construir, concretar, desarrollar la voluntad, manifestar y defender la dignidad y los valores más elevados de la humanidad.

El signo del Dragón simboliza la riqueza y la fortuna; potente, fascinante y deslumbrante, es venerado en Oriente como un animal sagrado y como el portador de propósito, fuerza y buena fortuna. Su carisma y su magnetismo resultan casi irresistibles, además lo acompaña la buena suerte.

Símbolo de poder, liderazgo y valentía, un año Dragón puede representar una bisagra en la vida, un nuevo punto de partida, una especie de resurrección personal. Se trata del único animal del Zodíaco oriental inexistente: es un ser mágico que promete bajo su dominio sacudirnos del letargo, darnos un aventón que nos impulse hacia nuevos desafíos y armarnos de coraje para perseguir nuestros sueños.

Todo puede ir muy rápido en este tiempo, con mucha actividad tanto física como mental. Este año Dragón nos invita a vivir un nuevo comienzo, un tiempo de siembra, de abrir paso a las nuevas ideas y proyectos, de poner en palabras lo que deseamos y salir al mundo.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey o Búfalo inspira confianza. Inteligente y metódico, llega al éxito a través de su tenacidad y dedicación. Guiado por su perseverancia y convicción, es un animal admirable que consigue a lo largo de su vida lo que se propone sin prisa y sin pausa. Su tesón es recompensado con alcanzar la fama, el prestigio y el poder. Obsesivo en lo que emprende, este signo puede ser tozudo, terco, pero muy responsable y dedicado. No le gusta dejar las cosas a medias y siempre cumple con su palabra. Sereno frente a la adversidad, la tranquilidad de sus reacciones pueden abrumar a cualquiera. Pacifista, sabio, maduro, organizador y líder, el Búfalo es un filósofo, un ser de gran espiritualidad. Reservado y solitario, le cuesta movilizar sus posturas: rechaza las sorpresas, la improvisación y posee un gran sentido del humor. No es impulsivo, sino más bien tranquilo y se caracteriza por ser muy paciente, constante y con una gran fuerza de voluntad. Cuando se enamora, su amor es profundo, leal y eterno.

Durante este período, el trabajo y el amor ocuparán los lugares más destacados en la vida del Búfalo. Se abrirán nuevas posibilidades que te estimularán positivamente y te pondrán muy activo. El ímpetu del Dragón te llevará a una nueva dimensión en todo sentido. Sentirás que tenés que entregarte a lo impredecible y será positivo hacerlo para dejar de lado la indecisión, ya que aparecerán fuentes de trabajo insospechadas. Habrá gente que te ayudará y deberás ser inteligente, rápido e intuitivo para no desperdiciar estas oportunidades que este año te ofrece. Dado que estarás muy ocupado, procurá destinar tiempo suficiente al descanso y a la distracción a fin de no estresarte. Mantener la lucidez y la calma que te caracterizan, lo que te permitirá no marearte al abordar distintos frentes. En tanto, será oportuno atender el hogar, algunos asuntos familiares o temas pendientes en la casa, debido a que se trata de un año ideal para resolver temas domésticos, arreglos en la casa, planificar una mudanza o bien modificar la dinámica familiar y mejorar la convivencia. En lo afectivo, deberás ser más comprensivo, evitar los celos y fortalecer la confianza. De lo contrario, se debilitará una relación que puede ser prometedora.