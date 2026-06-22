Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de junio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Recuperarás protagonismo y confianza en el trabajo. La Rata es audaz, rápida y muy intuitiva. En estos días se agudiza tu percepción logrando recoger datos que sabrás capitalizar con inteligencia. Sin embargo, podrán surgir ciertos imprevistos, cambios repentinos en los proyectos, debiendo modificar rápidamente y sobre la marcha. El apoyo de amigos o personas de confianza, permitirá subsanar cualquier escollo. Posibles ingresos extras que dedicarás a cuestiones hogareñas y personales postergadas. Crearás una atmósfera nueva en tu entorno y encontrarás en los afectos el equilibrio que estás necesitando.

Tendencia: no dejarte influenciar ni desalentarte por opiniones ajenas.

El horóscopo chino de los 12 animales que componen la rueda zodiacal oriental iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Momento para afianzarse en el trabajo y la economía personal. El Búfalo deberá prestar atención para superar algunos contratiempos. Sentirás que es momento de construir sobre terreno fértil, sólido y con proyección a futuro y esto también se extiende al plano afectivo. La clave será buscar el equilibrio y evitar polarizarse en posturas y conductas rígidas que no te favorecen. Tiempo propicio para reordenar la vida, dado que el bienestar tiene que ver con aprender a gestionar la rutina y elegir los espacios de libertad con consciencia. Alcanzarás importantes logros y las lecciones serán determinantes en tu evolución.

Tendencia: afinar los sentidos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Un nuevo punto de partida para el Tigre en cuanto a la forma de pensar, comunicarse e intercambiar ideas. Te convertirás en líder de grupos o equipos de trabajo y te será sencillo manifestar esta faceta. Ocasión de ampliar conocimientos y tener mayor comprensión sobre tu entorno. Tiempo propicio para organizarte y poner orden en la casa, el trabajo y las rutinas diarias. Ciertos cambios se harán imprescindibles para lograr avanzar y triunfar en cada área. En la vida sentimental habrá reencuentros y alegrías. Superarás situaciones críticas y disfrutarás de idílicos momentos de amor.

Tendencia: contacto con la naturaleza y sus poderes curativos.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Buena etapa en general para el Gato. Lograrás vislumbrar el progreso como una posibilidad cierta. La influencia del momento beneficia el trabajo y la salud y es posible que te sientas con más fuerza y vitalidad. Las obligaciones no van a suponer grandes esfuerzos. Ideal para avanzar en cualquier proyecto y poner a prueba tus aptitudes naturales. Basar tus acciones sobre pasos seguros te dará un apoyo sólido a largo plazo. En esta etapa aprenderás que no siempre está bueno poner las necesidades de los demás por delante de las propias. Sabrás poner límites ahí donde sea necesario y de este modo, construir vínculos más sanos y felices.

Tendencia: el primer compromiso es con uno mismo.

El horóscopo chino de esta semana para el Gato Freepik

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón abrirá la mente a nuevas ideas, su naturaleza optimista y resolutiva estará en alza y se destacará por su magnetismo inigualable. Momento de embarcarte en novedosos proyectos laborales, artísticos y amorosos. Encarar tus asuntos de un modo más relajado y confiado, te asegura el éxito. La vida social estará activada y será buen momento para generar buenos contactos. Con respecto a las relaciones, sentirás que el otro es un espejo, aquello propio que proyectás en los demás y vuelve. Detrás de lo aparente podrás descubrir qué está necesitando tu corazón. Una etapa favorable para las transformaciones positivas en tu vida.

Tendencia: aplomo, madurez y realismo.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente contará con un apoyo energético especial que le permitirá superar los propios límites, enfrentar todo tipo de responsabilidades y fortalecer la autoestima. Sabrás manejarte muy bien con los números y obtener saldos favorables. Un período de gran inspiración y lucidez que deberás aprovechar al máximo con buena predisposición y confianza. Tiempo de reflexión y nuevas posturas en cuanto a los afectos. Resurgirán cuestiones del pasado que te pondrán a prueba. La madurez y experiencia adquirida impedirán que tropieces con la misma piedra. Cuestionamientos que exigen cambios importantes en las parejas.

Tendencia: magnetismo y seducción en alza.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La vida del Caballo estará movilizada esta semana. Pasarás por unos días muy ajetreados pero sentirás un respaldo energético que potenciará tu natural optimismo y empuje. Con confianza y seguridad, tendrás la convicción de que no hay objetivo que no puedas alcanzar. Iniciarás una etapa de expansión, desarrollo y vitalidad que te permitirá avanzar sin mirar atrás. Es hora de mostrarte, salir de la zona de confort y acercarte a tus sueños libre de miedos o cualquier limitación. De esta firme postura dependerán los resultados. Se fortalecen los vínculos y si estás sola o solo habrá grandes oportunidades de comenzar algo nuevo.

Tendencia: descubrirás nuevas formas de pensar, actuar y sentir.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La buena influencia que recibirá la Cabra en estos días permitirá definir metas económicas y tener una verdadera consciencia sobre sus necesidades para asegurar el futuro. Se intensifica la vitalidad, la personalidad se vuelve más extrovertida, predominando la confianza y la seguridad interior. Receptiva y lúcida, la Cabra sabrá expresarse con las palabras justas. Buenos acuerdos y negocios. Una actitud más flexible ilumina las relaciones, dando a tu rutina un toque romántico y encantador. La necesidad de seguridad te llevará a construir una pareja sólida en donde sientan que juntos pueden enfrentarlo todo.

Tendencia: renacer en cada ciclo y etapa que termina, sin estancarse.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono representa la osadía, busca emoción y no duda cuando quiere algo. Comenzarás la semana con un nuevo impulso que te llevará a buscar soluciones creativas y decisiones sabias respecto tanto al trabajo como en al ámbito personal. Será importante que te cuides de falsas promesas o calumnias. La moderación y paciencia serán los mejores aliados cuando surjan dificultades. Dedicarás tiempo a ciertas exigencias domésticas, embellecer la casa o resolver temas pendientes. La vida emocional se desarrollará en un ámbito vibrante y dinámico. En el amor encontrarás tu refugio y vivirás momentos de gran comunión en la pareja.

Tendencia: la disciplina y organización serán esenciales para no sobrecargarte.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Gran energía para afrontar los asuntos cotidianos del Gallo; pero tendrás que evitar exigirte por demás y controlar la tendencia a hacerte cargo de todo. En algunos temas deberás tener paciencia. Una actitud más introspectiva estimulará la capacidad de focalizar los objetivos. Se agita la vida social, habrá movimiento, reuniones e invitaciones que pondrán tu agenda al rojo. En la vida sentimental, la tendencia será a lograr una relación auténtica, basada en la confianza, el cuidado y el respeto. Hacia el fin de semana podrás recibir una interesante propuesta para salir de la rutina, no la dejes pasar.

Tendencia: conectar con la abundancia, el placer y la seguridad.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La comunicación, interacción y los amigos tendrán una importancia mayor para el Perro que podrá estar vinculado a grupos de pertenencia. Buen momento para activar las ideas y ponerse en movimiento ya que encontrarás nuevas formas de ganar dinero. Estudiar idiomas, cursos o cualquier conocimiento que te ayude a progresar será uno de los planes más importante en esta etapa. Un profundo compromiso con tus más elevados deseos te hará a luchar por lo que querés. Buen momento para plantearte un estilo de vida más sano y acorde con tu naturaleza. En el amor, la familia y los niños encontrarás armonía y alegría.

Tendencia: rodearte de gente afín, armoniosa e inspirada.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho comienza el invierno con grandes experiencias y mucho aprendizaje adquirido. Se trata de una etapa con una actitud reflexiva, ya que al mirar hacia atrás notarás lo mucho que ha cambiado tu vida en el camino recorrido hasta ahora. No será conveniente forzar situaciones, sino más bien esperar un mejor momento para actuar o tomar decisiones. El amor, la amistad y los placeres artísticos y estéticos alcanzarán su máxima expresión. Para mantenerte vital y saludable deberás evitar cualquier exceso, alimentarte bien y mantener un sano equilibrio entre actividad y descanso.

Tendencia: salidas, viajes o escapadas con amigos.