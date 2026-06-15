Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de junio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata iniciará un período de avances y grandes transformaciones personales. Es tiempo de consensuar, de revisar la forma de relacionarte con los demás y ver las cosas de un modo diferente. Comprenderá que muchas de las tensiones no vienen de afuera, sino más bien de la propia naturaleza exigente que caracteriza a tu signo. Los asuntos económicos marcharán bien, sin mayores complicaciones. Buen momento para cultivar la amistad y ocuparse en actividades grupales. Período excelente en donde te encontrarás en primera plana y tu atractivo personal estará marcadamente acentuado.

Tendencia: evitar preocuparse por demás.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Se aproximan cambios importantes en las actividades y es posible que surjan nuevas oportunidades que tentarán al laborioso Búfalo a dar un giro en sus ocupaciones. Podrás mejorar la economía a través de actividades sociales, creativas, innovadoras y diferentes. Sensual y seductor, en esta etapa te animarás a la aventura, romperás tus propios límites y podrás superar cuestiones pendientes. Será importante cuidar la salud; la gran sensibilidad emocional podría desembocar en somatizaciones. El amor fluirá de manera espontánea y positiva, estarás muy conectado con los sentimientos propios y de quienes te rodean.

Tendencia: surgen nuevos estímulos al renovar tus metas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La fuerza de voluntad y un propósito bien definido serán claves para la vida del Tigre en estos días. Se trata de una etapa en la que recibirás los frutos de aquello que has sembrado. Deberás esmerarte todo lo posible ya que se ponen en juego cuestiones kármicas. Es tiempo de pagar y cobrar deudas. Cuánto recibas, será el resultado de tus acciones del pasado. Si alguien te propone algún negocio, será conveniente ir con calma, estudiar en detalle el proyecto y pensar bien antes de firmar algo que te comprometa. También se revelarán muchas verdades en el ámbito de las relaciones y se pondrá a prueba el amor y la pareja.

Tendencia: progreso basado en el tesón y la buena voluntad.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Esta semana el Gato tendrá éxito en trabajos intelectuales, publicaciones y comunicación en general. Sin embargo, también necesitarás momentos de soledad, aislarte para organizar los pensamientos y establecer prioridades. Las circunstancias te llevarán a reflexionar sobre hechos pasados, actitud que brindará la oportunidad de canalizar los esfuerzos en forma constructiva. Resalta el deseo de emprender nuevos caminos y dar un significado más profundo a la existencia. Es posible que en esta etapa te sientas atraído hacia nuevas culturas o filosofías de vida. Oscilaciones en el amor.

Tendencia: un novedoso sentido de propósito ampliará tus horizontes.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Etapa de gran aprendizaje para el Dragón. Podrás renovar los objetivos que reflejarán el deseo de emprender nuevos caminos y dar un significado más profundo a la vida. Se verán enormemente promovidos los procesos de capacitación y formación. Los estudios, cursos y talleres traen beneficios y mejoras a tu carrera. Confianza en el manejo del dinero; sabrás tomar buenas decisiones a la hora de invertir. En lo personal, las circunstancias se presentarán interesantes y te llevarán a descubrir un nuevo modo de relacionarte. Una inclinación por lo poco convencional, distinguirá esta etapa.

Tendencia: madurez y enfoque que facilitan todo.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente será beneficiada por la energía que reinará esta semana. Pragmática y con tendencia a no tomar ningún riesgo, posee metas claras, se esfuerza por alcanzarlas y disfruta de sus logros. En esta etapa te liberarás de viejas ataduras y emprenderás un camino de superación y avance; pero deberás ser más flexibles, de ese modo podrás abrirte a nuevos horizontes y explorar otras formas novedosas de encarar tus asuntos. Las uniones estables y los romances que se inicien estarán favorecidos pero deberás evitar perder la paciencia o situarte en lugares rígidos de exigencias hacia el otro.

Tendencia: cuidado con el orgullo excesivo que te puede alejar de tus metas.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Nuevo ciclo para el Caballo que no pasará desapercibido al avanzar en sus objetivos. Esta nueva etapa constituye un factor de vitalidad en el que sentirás muchas ganas de hacer diversas actividades. Concretarás una posición que recompensará tus méritos personales y profesionales. Recuperarás confianza y seguridad para afrontar los retos que se presenten en este período en el que tu actividad laboral y económica será próspera gracias a tu esfuerzo y una administración audaz. Reconquistarás el terreno perdido en la vida sentimental, dando y recibiendo amor y consolidando una unión estable y sólida.

Tendencia: momento de acción y grandes desafíos por delante.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra iniciará la semana con un exceso de energía emocional que deberá encauzar de manera positiva. Intentá ver las cosas con objetividad y no desaproveches la oportunidad de realizar algún cambio renovador. Oportuno buscar el equilibrio realizando ejercicios ya que se trata de un excelente momento para ponerte en movimiento. Ante cualquier adversidad que se presente, desarrollarás paciencia y mayor dominio del carácter. Sentirás el deseo de realizar acciones en pos del progreso y el bienestar. La amistad, el amor y las asociaciones ocuparán gran parte de tu vida, permitiéndote confiar y expresarte libremente.

Tendencia: conquista de aquello que considerabas imposible.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Para quienes nacieron bajo la influencia del Mono, comienza una etapa rica en novedades. Será importante aprovechar las vibraciones positivas del momento para crear un mundo material estable en el que puedas desarrollar tus talentos y habilidades y te sientas a gusto con las actividades que realices. Oportunidad de superar antiguos conflictos y malentendidos, pero deberás cuidar los nervios y realizar actividades que te distraigan. En el amor, no deberás sacar conclusiones apresuradas; aprenderás y te divertirás más al dejar que todo fluya. Es momento de relajar y evitar pretender tener el control de todo.

Tendencia: propuesta inesperada y tentadora.

El horóscopo chino de esta semana para el Gallo

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Buena semana en general para el Gallo. Podrás realizar planes a largo plazo y encontrar soluciones que desbloqueen temas estancados. Crece la confianza y esto te hará mostrar ante los demás con mayor libertad y naturalidad. Darás gran importancia a la consecución de tus planes y estarás centrado en el avance personal. Etapa propicia para conectar con los verdaderos deseos, elevar la posición y sentirte más seguro. En el amor, necesitarás un margen de libertad para ir en pos de tus sueños e ideales. Las parejas deberán buscar el equilibrio entre la propia autonomía y los proyectos en común.

Tendencia: trabajar el merecimiento y abrirse a la abundancia.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana, el Perro atravesará un período de reflexión que lo mantendrá alejado del ruido y la vida social. Propicio para los cambios profundos y las decisiones trascendentales. La quietud y la cautela, serán tus mejores aliadas ya que necesitarás paz y tranquilidad. Detenerte y evitar el vértigo ayudará en este proceso y te permitirá tomar las decisiones más apropiadas para este momento. Tiempo de pensar más en lo propio sin pretender resolver la vida de todos. Las cuestiones económicas se mantendrán estables y es posible que surja la ocasión de elegir entre dos opciones laborales.

Tendencia: un toque de fantasía reaviva el amor en la pareja.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho recibirá una buena influencia que lo llevará a explorar aspectos de su vida olvidados u ocultos. Surgen nuevos intereses y te sentirás atraído por profundizar en tus necesidades y posturas que necesitan ser revisadas. Tendrás buena suerte con el dinero, una ganancia inesperada trae alivio y mayor libertad de movimiento. Pero en el ámbito laboral podrán surgir rivalidades. Será importante no dejarte influenciar por las opiniones de los demás. Estarás abierto a lo nuevo y buscarás nuevos puntos de vista, una nueva filosofía de vida y espiritualidad. La sensación de sentirte en plenitud te hará resplandecer.

Tendencia: necesidad de compartir, búsqueda de afinidades.