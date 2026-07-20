Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 20 al 26 de julio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Comenzarás la semana con algunas demoras y deberás esperar que ciertos asuntos se agilicen y se pongan a favor. Ante algunos temas la espera se volverá una necesidad. Con el correr de los días podrás contar con mayor claridad de pensamiento y buen discernimiento a la hora de tomar decisiones. Si naciste un año Rata, podrás iniciar una nueva etapa libre de obstáculos y más positiva. Período creativo en el que te sentirás motivado a realizar proyectos que sacudirán tu vida cotidiana. Gracias a una buena predisposición y excelente humor, las relaciones se volverán más divertidas y la comunicación más fluida.

Tendencia : destinar tiempo para relajar y reponer energías.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo iniciará una semana con buena predisposición de ánimo y serenidad para enfrentar las cuestiones cotidianas. Contarás con la fuerza para conquistar lo que te propongas gracias a una poderosa capacidad de reconocer los mejores momentos para actuar así como para neutralizar cualquier intromisión externa negativa. Verás cumplidas tus expectativas laborales pero no deberás descuidar otros asuntos. Dedicá tiempo al cuidado de la salud, a la actividad física y el buen descanso. Las relaciones ocuparán un lugar destacado en esta etapa. Posibles situaciones delicadas o confusas pondrán a prueba la solidez de las parejas.

Tendencia : marcada intuición, seguir las corazonadas.

A cada signo del horóscopo chino le depara algo distinto Gémini

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Ingresos sostenidos mantendrán el equilibrio económico del Tigre. Buenas perspectivas para afirmarte en lo laboral, con la posibilidad de destacarte en cuanto a originalidad y dedicación. Hacia el fin de semana podrás recibir buenas noticias sobre algo que permanecía estancado o en espera. Las perspectivas son muy alentadoras en general, aunque será preciso cuidar las formas en cuanto a la comunicación y los exabruptos con la palabra. El Tigre está iniciando un largo período de renovación y sanación en el ámbito de las relaciones, pudiendo dejar atrás viejos conflictos y cerrar definitivamente con el pasado.

Tendencia : pensar bien antes de hablar.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Iniciarás la semana reformulando tus metas. Algunas situaciones podrían demandar mayor esfuerzo, sin embargo, con el paso de los días, la carga se irá aliviando. Los nuevos proyectos laborales traen beneficios; pero la competitividad puede crear roces con colegas o compañeros de trabajo. Deberás evitar toda influencia negativa y alejarte de cualquier conflicto. Buen momento para realizar tareas que requieran concentración, inspiración y lucidez. El Gato podrá manifestar su habitual sentido estético y creativo en todo lo que realice. Un cambio de look te renueva y brinda mayor confianza a la hora de relacionarte.

Tendencia : la constancia hace que pequeños pasos se conviertan en grandes logros.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Período dinámico, con iniciativa y mucha acción. Intenso momento de renovación para el Dragón. Todo lo que parecía definitivo lo sentirás dudoso ahora. Será momento oportuno para rever tus verdaderos deseos y objetivos antes de dar pasos importantes. Especial gusto por las disciplinas relacionadas con la comunicación, los idiomas y las relaciones sociales. Tu lenguaje será convincente, surgirán convenios, intercambios y alianzas con personas confiables. En el amor, será conveniente considerar los ritmos y necesidades de tu pareja, de este modo mejorará la convivencia y te sentirás liberado.

Tendencia : fuertes lazos de amistad que estimulan la confianza.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Semana estimulante en el que se liberarán energías que cada Serpiente deberá saber administrar y manejar sabiamente. Estás en una fase muy fértil en ideas, tu comunicación con los demás mejorará sensiblemente y recopilarás mucha información de interés. Pero deberás estar atento y no desaprovechar las oportunidades que se presenten, ya que es posible que haya cambios repentinos en cuanto a las fuentes de ingresos. Se anuncia el inicio de un largo período de recuperación y mejoras, tanto en lo laboral como en la salud y el bienestar. Vivirás el amor intensamente y aceptarás compromisos sin perder tu autonomía.

Tendencia : buenas novedades en asuntos familiares.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo podrá disponer de suficiente energía para concretar un importante proyecto laboral. La clave estará en ir de a poco y plantearte objetivos posibles que te permitan crecer sin presiones. Los primeros días de la semana serán algo inestables en cuanto a lo emocional, luego, aplicarás tu energía en dar solución a problemas que traben tu progreso. Te sentirás más libre para decidir y actuar y cada Caballo podrá ir en pos de sus sueños sin inhibiciones ni prejuicios. El amor estará en primer plano, con momentos de gran ternura y comunión tanto en lo familiar como en las relaciones de pareja.

Tendencia : tiempo revelador que te permitirá ver más claro el camino a seguir.

El 2026 es el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana habrá muchas exigencias en el ámbito profesional para la Cabra. Será un verdadero desafío abarcar todo pero tendrás la oportunidad de afianzar tu posición y ocupar un lugar destacado en tu trabajo. Capacidad de albergar diversas ocupaciones, más iniciativa, afán directivo e ideas nuevas para mejorar las condiciones laborales existentes. La buena influencia que recibirá la Cabra en estos días confiere una disposición que hace rendir por encima de lo habitual. En cuanto a las relaciones, podrás encontrar las respuestas que estás buscando y suavizar los ánimos en la pareja.

Tendencia : tomar las cosas con mayor serenidad y aplomo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El impulso, la energía y el talento para liderar que posee el Mono, le otorga una gran capacidad de trabajo y hace que sea muy apreciado en el ámbito laboral. En estos días podrás desplegar tus talentos y obtener importantes beneficios en toda actividad que realices. Te interesará anotar ideas, trazar planes y fomentar contactos. Disfrutarás de cada novedad que te permita romper con la monotonía y, aunque deberás cuidar el bolsillo, no faltará dinero para darte ciertos gustos. El amor y la vida en familia marcharán bien y serán un bálsamo pero también es posible que la rutina te abrume.

Tendencia : crecimiento, originalidad y liderazgo.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Esta semana podrán surgir cambios positivos en la vida del Gallo tanto en lo personal como en lo profesional. Con empuje renovador y un marcado deseo de progreso, sentirás optimismo y buena predisposición que te llevarán a aprender, perfeccionarte y profundizar conocimientos. Las cuestiones académicas, la comunicación y los viajes se verán muy favorecidos y se darán con facilidad y sin contratiempos. La influencia que recibirá el Gallo anuncia un tiempo alegre y novedoso para el amor. Los asuntos de pareja que te han llevado indirectamente por un camino que no elegiste, ahora tendrán la ocasión de recomponerse.

Tendencia : libertad de espíritu. Bohemia y creatividad artística.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La disciplina en el trabajo traerá aparejada mayor eficiencia y mejores ganancias. El Perro sentirá el impulso de incrementar las exigencias y la fuerza para poder realizar labores paralelas. Es posible que saques provecho de una propuesta que en un principio te resulte poco atractiva. Aprenderás a administrar la intensa energía que te caracteriza y concretar todo lo que te propongas sin desgastarte. Período positivo que servirá para mostrar tu talento personal con un gran poder de convicción. Estarán muy favorecidos los nuevos amores, y especialmente las relaciones que perseveraron y superaron crisis.

Tendencia : sembrar y proyectar un futuro brillante.

El horóscopo chino de esta semana

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Habrá cambios en tus posturas y pensamientos, también en el modo de abordar tus asuntos. A algunos regidos por el Chancho les cambiará la rutina, mientras que para otros les mejorará sensiblemente la vida. Los temas económicos pendientes podrán encaminarse y resurgir positivamente. Habrá un impacto que podría acercar a tus manos el dinero que estabas necesitando. Fuerte y emocional, el Chancho se encuentra en un período de mayor sabiduría y templanza interior que se manifestará positivamente en el ámbito de las relaciones. Luego de algunos embates y confusiones internas, retorna la calma a tu vida sentimental.

Tendencia : momentos compartidos con amigos alejan las tensiones y el estrés.