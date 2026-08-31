Renunció el legislador Ramón Flores por el caso de grooming y abuso sexual de menores que tiene como imputado a un exasesor suyo

CÓRDOBA.- El legislador del peronismo cordobés Ramón “Cañito” Flores presentó este domingo su renuncia a la banca en la Legislatura provincial. Lo hizo en el medio del escándalo generado por la detención de quien era su asesor en la Unicameral, entre los 15 presos por grooming y abuso sexual en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba. Hay cuatro víctimas de entre 13 y 14 años.

Entre quienes están presos en la cárcel de Cruz del Eje se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien era asesor de Flores, quien pidió licencia hace unos días y ahora renunció.

El viernes, la fiscal Analía Cepede, que interviene en la causa, agravó la acusación contra Villarreal, quien quedó acusado de grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado. La ampliación surgió luego de la incorporación de nuevos testimonios que, de acuerdo con la investigación.

Flores lo desvinculó del cargo después de que quedara imputado, pero el escándalo siguió creciendo ya que sobre Villarreal y su familia existe, desde 2020, la denuncia de una mujer que entonces tenía 33 años y que refirió abusos y reducción a la esclavitud cuando estaba en guarda con esa familia, siendo muy chica. Incluso tiene un hijo, que sería del hermano de Villarreal. La causa nunca pasó a la Fiscalía: quedó en la comisaría.

En su renuncia Flores afirmó que “en los últimos tiempos” fue “objeto de una campaña de difamación y descalificación” que, según consideró, “responde a intereses y estrategias de determinados sectores de la política local”.

La renuncia ingresó a la Unicameral alrededor de las 20 de este domingo: “En los últimos tiempos he sido objeto de una campaña de difamación y de descalificación personal que, lejos de constituir una crítica legítima o un debate basado en hechos, considero que responde a intereses y estrategias de determinados sectores de la política local”.

La semana pasada la senadora nacional Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti, cuestionó la situación de Flores y planteó que debería renunciar a su banca. Fue una diferenciación respecto de la conducta del peronismo local en la Unicameral.

La causa comenzó el 1 de julio, cuando la familia de una de las menores denunció que no había vuelto a su casa; había dicho que iba a estar en la casa de una amiga.

En ese contexto se activaron los operativos de búsqueda; el rastreo por geolocalización de teléfonos celulares permitió ubicarla junto a otra adolescente en Sumampa (Santiago del Estero), una localidad a 20 kilómetros de Villa de María del Río Seco.

Cuando fueron trasladadas al Polo de la Mujer, una de las adolescentes contó que a los 11 años le habían colocado un chip anticonceptivo intradérmico, mientras que la otra afirmó que se lo habían puesto hacía un mes. Por este motivo, como ya reveló LA NACION, hay abierta otra investigación judicial para determinar la responsabilidad del sistema de salud en la colocación del dispositivo a la menor de 13 años.

También los datos marcan que varios de los abusos habrían tenido lugar en un campo de Flores. El legislador no está imputado en la causa, como aclaró varias veces la Fiscalía.

La semana pasada el Ministerio de Seguridad provincial resolvió remover a la cúpula policial del departamento Río Seco. La medida alcanzó al jefe de la departamental, al jefe de zona y a otros policías.

El ministro del área, Juan Pablo Quinteros, pidió al Tribunal de Conducta Policial que investigue por qué la denuncia realizada por una mujer en el 2020 contra la familia Villarreal. La presunción en el pueblo es que Flores tenía ascendencia sobre las autoridades policiales y que podría ser ese el motivo de que no se avanzara en la causa.