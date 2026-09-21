Las metástasis se propagan entre sí y eso podría explicar por qué algunos tumores son tan letales

Durante décadas, la visión clásica del cáncer describió una secuencia relativamente simple: un tumor primario crece, acumula alteraciones genéticas y, con el tiempo, libera células que colonizan órganos distantes para formar metástasis. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Nature muestra que, al menos en algunas de las formas más agresivas del cáncer de vejiga, la historia puede ser mucho más compleja.

La investigación fue realizada por un amplio equipo de científicos del Fred Hutchinson Cancer Center y la University of Washington, liderado por Pushpa Itagi, Samantha L. Schuster, Omar Y. Mian, Hung-Ming Lam, Andrew C. Hsieh y Gavin Ha. Los investigadores analizaron 104 tumores obtenidos de 20 pacientes con enfermedad avanzada incluidos en un programa de autopsias rápidas especialmente diseñado para estudiar cáncer de vejiga metastásico.

El trabajo combinó secuenciación genómica, análisis de ARN, estudios de ADN tumoral circulante en sangre y evaluación del microambiente tumoral. Gracias a esa estrategia pudieron reconstruir lo que describen como la historia evolutiva de cada cáncer, siguiendo el recorrido de los distintos clones tumorales desde el tumor original hasta las metástasis.

El hallazgo central fue que la propagación desde una metástasis hacia otras nuevas metástasis fue el patrón dominante de diseminación. En 13 de los 16 pacientes en los que lograron reconstruir el proceso de expansión tumoral encontraron evidencia de este fenómeno, conocido como metastasis-to-metastasis seeding. En otras palabras, las metástasis no se comportaban como el punto final de la enfermedad, sino como nuevos focos capaces de seguir sembrando tumores en otros órganos.

Los investigadores observaron además que los casos con mayor complejidad biológica tendían a tener peores resultados clínicos. En particular, detectaron que el aumento de la migración policlonal, es decir, la participación de múltiples clones tumorales en la generación de nuevas metástasis, se asociaba con una supervivencia más corta. “La migración policlonal aumentada predice un peor pronóstico”, señalaron los autores.

Para los investigadores, este hallazgo sugiere que no todas las metástasis tienen el mismo comportamiento. Aquellas capaces de seguir produciendo nuevas lesiones podrían representar una señal de enfermedad más agresiva y ayudar a explicar por qué algunos pacientes evolucionan peor que otros.

El estudio también identificó diferencias importantes entre los distintos subtipos histológicos del cáncer de vejiga. Dos variantes particularmente agresivas —la plasmocitoide y la neuroendocrina— mostraron alteraciones conductoras muy tempranas en la evolución del tumor y una supervivencia significativamente más corta que otras formas de la enfermedad.

Uno de los resultados de mayor interés clínico apareció en los tumores plasmocitoides. Los autores encontraron evidencia de una mayor actividad de la vía de reparación del ADN asociada a la anemia de Fanconi, un mecanismo celular que puede ayudar a reparar el daño provocado por el cisplatino, uno de los tratamientos más utilizados contra el cáncer de vejiga. Posteriormente validaron esa observación en experimentos con líneas celulares, donde comprobaron que una mayor actividad de esa vía se asociaba con una menor sensibilidad al fármaco.

El trabajo también aportó información sobre el sistema inmunológico. Los tumores plasmocitoides mostraron un microambiente más inflamado y con mayor presencia de células inmunes, mientras que las variantes con diferenciación escamosa presentaron señales compatibles con un entorno más inmunosupresor. Los autores sugieren que estas diferencias podrían ayudar a entender por qué algunos pacientes responden mejor que otros a determinados tratamientos inmunológicos.

Otra de las observaciones relevantes fue la capacidad del ADN tumoral circulante para reflejar buena parte de la complejidad genética de la enfermedad. El análisis de muestras de sangre logró capturar la mayoría de las mutaciones conductoras presentes en los tumores y permitió detectar señales compatibles con distintos subtipos biológicos. Según los autores, este enfoque podría transformarse en una herramienta útil para evaluar la agresividad de la enfermedad mediante procedimientos mínimamente invasivos.

Los investigadores reconocen varias limitaciones. La cohorte incluyó solo 20 pacientes, la mayoría de ascendencia europea y todos con enfermedad avanzada. Además, se trata de un estudio observacional orientado a comprender mecanismos biológicos, por lo que varios hallazgos requerirán validación en poblaciones más amplias.

Aun así, consideran que sus resultados ofrecen una visión inédita de la evolución del cáncer de vejiga metastásico. “Nuestros resultados aportan nuevas perspectivas sobre cómo la heterogeneidad tumoral moldea la historia evolutiva de la progresión de la enfermedad”, escribieron.