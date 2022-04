Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 29 de Abril de 2022

Empiece a dejar de lado su egoísmo sin sentido, así tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal. Cambie de actitud.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 29 de Abril

Amor: Si hace lo posible por comprender cuáles son las necesidades de la persona que ama, en poco tiempo logrará que el vínculo se afiance cada día más.

Riqueza: Deberá solucionar esos asuntos pendientes en su profesión que lo tienen preocupado. No desaproveche la oportunidad, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Restrinja el exceso de la actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares. Si realiza ejercicios, procure hacerlo con conciencia.

Semana del 28 de abril al 4 de mayo

El Sol (fuente de energía del zodíaco) continúa en Tauro— tu eje complementario— y activa el ámbito de tu carta natal asociado a la pareja. Allí también se dará este sábado el primer eclipse del año. En términos energéticos, es buen momento para pensar sobre la situación vincular. ¿Las emociones están siendo comunicadas o hay algún tabú que persiste y obtura el encuentro? Por otro lado, se encuentra muy activada la zona de tu carta natal asociada a la identidad por los recorridos de Marte, Venus, Júpiter y Neptuno en Piscis. Tip: sin miedo, hablar vale.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea qué va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada. En caso contrario, le repercutirá en su salud.

