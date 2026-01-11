LA NACION

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 12 al 18 de enero

Los distintos signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Jimena La Torre
Las predicciones de Jimena La Torre de esta semana (Gentileza de Jimena La Torre)
Las predicciones de Jimena La Torre de esta semana (Gentileza de Jimena La Torre)Jimena La Torre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 12 al 18 de enero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Predicciones de la semana - Jimena La Torre
Predicciones de la semana - Jimena La Torre

Aries

Semana de aprobación y reconocimiento para los nacidos en Aries. Todo lo que hagan avanza, sube escalones y da buenos resultados. Sienten que sus esfuerzos valen la pena y que reciben respuestas positivas.

  • Carta de la suerte: El Juicio. “Marca aprobación total por lo hecho. Es el momento de recibir recompensas y avanzar con confianza hacia el éxito”.

Tauro

Los taurinos tendrán una semana de amor, predisposición de los otros y orden emocional. La Luna menguante los obliga a acomodar sentimientos y valorar los vínculos que los sostienen.

  • Carta de la suerte: Diez de Copas. “Representa la felicidad compartida, la familia y el reconocimiento del amor verdadero que te rodea”.

Géminis

Los geminianos toman conciencia de su capacidad para enseñar, explicar y guiar. Avanzan apoyándose en lo que saben y en su rol de referente para otros.

  • Carta de la suerte: El Sacerdote. “Indica que sos guía y ejemplo. Tu palabra impulsa a otros a animarse y crecer”.

Cáncer

Semana para recoger lo sembrado, disfrutar logros y sentir que el esfuerzo dio frutos. Los nacidos en Cáncer experimentarán una semana de satisfacción, bienestar y alegría por lo conseguido.

  • Carta de la suerte: La Emperatriz.“Habla de comodidad emocional, amor recibido y popularidad como protección frente a lo negativo”.

Leo

A los nacidos en Leo, les llegó un tiempo de ordenar, acomodar y poner en equilibrio todo lo que construyen. Organizan su vida con más prolijidad y conciencia.

  • Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. “Anuncia festejos, celebraciones y momentos de alegría importantes para tu vida”.
Las predicciones de Jimena La Torre
Las predicciones de Jimena La TorreYouTube

Virgo

Los nacidos en Virgo les llegó la semana ideal para animarse a cambios personales profundos. Transformaciones que los ayudan a mejorar y a planificar proyectos a futuro.

  • Carta de la suerte: El Mundo. “Representa expansión, viajes, cierre de ciclos y la posibilidad de animarte a todo sin límites”.

Libra

Energía poderosa para liderar, guiar y organizar proyectos futuros de manera sanadora para el alma del librano. Se animan a marcar el camino.

  • Carta de la suerte: Tres de Bastos. “Indica crecimiento, expansión y un viaje —interno o externo— que sana y abre nuevas posibilidades".

Escorpio

Los escorpianos tendrán una semana muy positiva para avanzar y salir de situaciones encerradas. Se animan a dejar atrás lo que limita y a ir hacia algo mejor.

  • Carta de la suerte: Rey de Bastos. “Da fuerza, liderazgo y valentía para atravesar problemas y salir fortalecido”.

Sagitario

Momento ideal para disfrutar de la familia, del sol y para recibir noticias importantes. Los nacidos en Sagitario es posible que tengan novedades familiares, romances o viajes.

  • Carta de la suerte: La Fuerza. “Te da templanza y energía para aceptar cambios, nuevos vínculos y crecer desde el amor”.

Capricornio

Los capricornianos tendrán una semana muy intuitiva, ligada al amor y a saber a quién dejás entrar en tu mundo. Elegís con conciencia y sensibilidad.

  • Carta de la suerte: La Sacerdotisa. “Representa la escucha interna y la certeza de que estás haciendo lo correcto si seguís tu intuición”.
A cada signo le depara algo distinto
A cada signo le depara algo distinto

Acuario

A los nacidos en Acuario se les viene una semana de orden material y profesional. Buen momento para decisiones económicas y compras importantes a futuro.

  • Carta de la suerte: Seis de Oros. “Marca equilibrio, buena administración y uso consciente de los recursos disponibles”.

Piscis

Los piscianos tendrán una semana sensible e intensa. Necesitan buscar equilibrio antes de actuar para no dejarse llevar por emociones ajenas.

  • Carta de la suerte: El Colgado. “Invita al sacrificio consciente y al cambio de perspectiva: a veces, para avanzar, primero hay que dar vuelta las cosas”.
Por Jimena La Torre
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero

  2. ¿Qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero

  4. Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero
    4

    Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero

Cargando banners ...