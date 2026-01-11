Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 12 al 18 de enero

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 12 al 18 de enero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Predicciones de la semana - Jimena La Torre

Aries

Semana de aprobación y reconocimiento para los nacidos en Aries. Todo lo que hagan avanza, sube escalones y da buenos resultados. Sienten que sus esfuerzos valen la pena y que reciben respuestas positivas.

Carta de la suerte : El Juicio. “Marca aprobación total por lo hecho. Es el momento de recibir recompensas y avanzar con confianza hacia el éxito”.

Tauro

Los taurinos tendrán una semana de amor, predisposición de los otros y orden emocional. La Luna menguante los obliga a acomodar sentimientos y valorar los vínculos que los sostienen.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “Representa la felicidad compartida, la familia y el reconocimiento del amor verdadero que te rodea”.

Géminis

Los geminianos toman conciencia de su capacidad para enseñar, explicar y guiar. Avanzan apoyándose en lo que saben y en su rol de referente para otros.

Carta de la suerte : El Sacerdote. “Indica que sos guía y ejemplo. Tu palabra impulsa a otros a animarse y crecer”.

Cáncer

Semana para recoger lo sembrado, disfrutar logros y sentir que el esfuerzo dio frutos. Los nacidos en Cáncer experimentarán una semana de satisfacción, bienestar y alegría por lo conseguido.

Carta de la suerte : La Emperatriz.“Habla de comodidad emocional, amor recibido y popularidad como protección frente a lo negativo”.

Leo

A los nacidos en Leo, les llegó un tiempo de ordenar, acomodar y poner en equilibrio todo lo que construyen. Organizan su vida con más prolijidad y conciencia.

Carta de la suerte : Cuatro de Bastos. “Anuncia festejos, celebraciones y momentos de alegría importantes para tu vida”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Virgo

Los nacidos en Virgo les llegó la semana ideal para animarse a cambios personales profundos. Transformaciones que los ayudan a mejorar y a planificar proyectos a futuro.

Carta de la suerte : El Mundo. “Representa expansión, viajes, cierre de ciclos y la posibilidad de animarte a todo sin límites”.

Libra

Energía poderosa para liderar, guiar y organizar proyectos futuros de manera sanadora para el alma del librano. Se animan a marcar el camino.

Carta de la suerte : Tres de Bastos. “Indica crecimiento, expansión y un viaje —interno o externo— que sana y abre nuevas posibilidades".

Escorpio

Los escorpianos tendrán una semana muy positiva para avanzar y salir de situaciones encerradas. Se animan a dejar atrás lo que limita y a ir hacia algo mejor.

Carta de la suerte : Rey de Bastos. “Da fuerza, liderazgo y valentía para atravesar problemas y salir fortalecido”.

Sagitario

Momento ideal para disfrutar de la familia, del sol y para recibir noticias importantes. Los nacidos en Sagitario es posible que tengan novedades familiares, romances o viajes.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Te da templanza y energía para aceptar cambios, nuevos vínculos y crecer desde el amor”.

Capricornio

Los capricornianos tendrán una semana muy intuitiva, ligada al amor y a saber a quién dejás entrar en tu mundo. Elegís con conciencia y sensibilidad.

Carta de la suerte : La Sacerdotisa. “Representa la escucha interna y la certeza de que estás haciendo lo correcto si seguís tu intuición”.

A cada signo le depara algo distinto

Acuario

A los nacidos en Acuario se les viene una semana de orden material y profesional. Buen momento para decisiones económicas y compras importantes a futuro.

Carta de la suerte : Seis de Oros. “Marca equilibrio, buena administración y uso consciente de los recursos disponibles”.

Piscis

Los piscianos tendrán una semana sensible e intensa. Necesitan buscar equilibrio antes de actuar para no dejarse llevar por emociones ajenas.