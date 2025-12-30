La astróloga y tarotista Jimena La Torre presentó su nuevo libro Horóscopo 2026. Del corazón a la creación. Año de Luminarias (Penguin) en el cual adelanta las predicciones sobre el año 2026. Este ofrece información sobre cada uno de los signos y los pronósticos semana a semana para navegar el año que comienza con confianza.

En su nuevo libro, la especialista en lo esotérico explicó los tránsitos planetarios que tendrán mayor peso el año entrante. Además, anunció cuál será el destino de cada signo.

Signo por signo: qué depara el año 2026, según el horóscopo de Jimena La Torre

Colores 2026 - Signo por Signo - Jimena La Torre

Aries

Los arianos tendrán un año cargado de responsabilidades, de arte, de encuentro con su misticismo interior y eso le da fe para poder llegar a ser nuevamente líder y ocupar puestos de número uno.

Tauro

Los taurinos tendrán que trabajar mucho la paciencia, la tenacidad y lograr ser esa persona fuerte que siempre fueron. Así, lograrán grandes empresas y objetivos a largo plazo.

Géminis

Los geminianos tendrán un año para encontrar esa alma gemela, ese otro que lo complementa tanto en sociedades como en trabajos. Todo lo que hagan lo harán con amor y este sentimiento estará muy presente.

Cáncer

Los cancerianos tendrán un año muy positivo, cargado de actividad y poco descanso. No van a dormir mucho, cosa que le incomoda bastante a Cáncer, porque tiene un año de donde los números de la suerte estarán alineados con su carrera y sus decisiones, para seguir adelante. Terminarán proyectos que ya tienen caminados de 2025.

Leo

Los leoninos terminan un año cargados de incomodidades, con referencia a todo lo que tiene que ver con los demás. Ellos seguramente se ocuparon y cuidaron demasiado a todos y necesitan un descanso. Principalmente, lo requieren porque después de febrero empieza su tiempo de éxito y vuelven a lograr un imperio para producir mucho mejor y establecer vínculos sólidos en el amor.

Virgo

Los virginianos tendrán un año en el que deberán concentrarse en contemplar antes de actuar, de intuir para saber acercarse a lo correcto en el trabajo. Es fundamental que solucionen temas del hogar y puedan reencontrarse con la familia. Será lo que mejor le brinde estabilidad en este 2026.

Libra

Los libranos tendrán un año de decisiones que los llevará a tener un espacio de liderazgo en cualquier lugar en donde se encuentren. Este signo podemos decir que termina siendo luz y las personas de Libra quedan bien con todos.

Escorpio

Los escorpianos tendrán un año de recomposición, de empezar a sembrar: van a disfrutar de la vida y el confort, de no exigirse, de dedicarse a la familia y a los hijos, y de estar con el amor que verdaderamente se merecen. Se le divide el año en dos: la primera parte, exclusivamente de cosecha de 2025 y, la segunda parte, de volver a recomenzar, pero con tranquilidad.

Sagitario

Los sagitarianos tendrán un año de brillo de destacarse por su capacidad de apertura, de búsqueda de una filosofía diferente que ayude a alcanzar ese éxito que tanto quiere y si le falta un escenario va a recibir muchas buenas noticias en el amor, en el trabajo y en la salud.

Capricornio

Los capricornianos tendrán un año para reiniciar, vaciarse y para saber lo que quieren; hasta podrían tomarse un año sabático para pensar. Pueden hacer lo que verdaderamente les gusta y no exigirse con responsabilidades en vano.

Acuario

Los acuarianos tendrán un año de espiritualidad, llevada a la máxima potencia. Tendrán que creer para actuar. Lo va a llevar a encontrarse con una versión más elevada de sí mismo, más espiritual, más conectados con lo divino. Seguramente logren comprarse esa casa que tanto necesitan y también tener los viajes que les encanta hacer.

Piscis

Los piscianos tendrán un año cargado de justicia. Si tuvo buenos buenas devoluciones y resultados, seguramente tenga buenos contratos para el año que viene. Pero, si hay algo que no le funcionó, la balanza puede inclinarse hacia un lugar no tan bueno, sobre todo después de la segunda parte de 2026.