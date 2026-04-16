Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 17 de abril?

El Sol continúa su recorrido en Aries (primer signo del Zodíaco) y este fin de semana la temporada de Aries se despide con un stellium de planetas en este signo: la Luna, Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Este alto voltaje tiñe estos días de gran energía de acción, pero también de enojo, irritabilidad e impaciencia.

La conjunción de Neptuno atraviesa a todos los signos Freepik

Además, se da un movimiento inédito: la conjunción de Neptuno (planeta asociado al inconsciente) con Mercurio en Aries. En términos colectivos esta interacción señala el comienzo de nuevos modos de pensar nuestra sensibilidad y relación con las emociones. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Hay mucha disponibilidad energética en tu signo por los recorridos del Sol, Venus, Marte, Neptuno y Saturno. En términos psicológicos puede ser que sientas un subidón de vitalidad, pero también cierta desorientación de fuerzas en tensión que te quieren llevar por caminos distintos. El viernes es la Luna nueva en tu signo que da inicio a un ciclo emocional de seis meses. Buen momento para pensar en lo que querés y accionar por eso.

Tip: no confundas urgencia con importancia.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por tu signo y conecta en sextil con Júpiter en Cáncer. Esta conexión puede iluminar temas familiares, deseos de arraigo y pertenencia. Por otro lado, la Luna nueva en Aries da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Puede ser buen momento para elegir qué tenés que dejar atrás y ser consecuente con eso.

Tip: no desconozcas las consecuencias de tus acciones.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) ingresó en Aries y es posible que empieces a sentir un acelere mental especial ya que este recorrido potencia tu faceta más asociativa y veloz. A su vez, Mercurio conecta con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) y eso puede traerte inspiración para proyectos creativos. La Luna nueva en Aries da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al futuro.

Tip: de la visión a la creación.

Ascendente en Cáncer

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) adquiere carácter de nueva en Aries este viernes y da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al trabajo. Si estás pensando en cambiar de puesto o tomar una decisión radical puede ser el comienzo de ese proceso. Por otro lado, Júpiter en tránsito por tu signo conecta con Venus en Tauro y te propone hacerle lugar al placer.

Tip: ¿qué te da seguridad?

El ascendente en Cáncer iniciará un ciclo de seis meses en la zona de la carta natal asociada al trabajo Shutterstock

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Aries y activa la zona de tu carta natal asociada al sentido vital con energía de proyectos. Esto se refuerza no solo por el stellium en Aries sino por la Luna nueva en este signo que da inicio a un ciclo de seis meses en esa zona de tu carta natal. En términos psicológicos es un gran momento para inaugurar proyectos creativos.

Tip: antes de actuar, dejá que las ideas maduren un poco.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) ingresó en Aries y activa la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Puede haber una percepción distorsionada sobre temas sensibles y es bueno saberlo para no prestarse a malentendidos o herir susceptibilidades. Ahí también se da la Luna nueva en Aries que da inicio a un ciclo emocional de seis meses.

Tip: entre el sobreanálisis y la espontaneidad hay un largo camino por recorrer.

Ascendente en Libra

Información energética importante para vos: Aries, tu eje complementario, continúa activando intensamente la zona de tu carta natal asociada a la pareja por los tránsitos del Sol, Mercurio, Marte, Saturno, Neptuno. Además, este viernes se suma la Luna nueva en este signo que da inicio a un ciclo de seis meses en el ámbito de la pareja. Es buen momento para revisar qué dinámicas conviene repactar.

Tip: el equilibrio también se construye poniendo límites.

El ascendente en Libra activará la zona de la carta natal asociada a la pareja Shutterstock

Ascendente en Escorpio

Urano (planeta de los cambios) está despidiéndose de Tauro, tu eje complementario, después de siete años transitando la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es bueno saberlo para registrar qué pasó en tu situación vincular en ese período. Por otro lado, el stellium de energía de Aries puede sentirse como una presión interna que te impulsa a accionar. En ese sentido, la Luna nueva en este signo da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a los hábitos.

Tip: gran momento para reorganizar rutinas en función de tus objetivos a largo plazo.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su marcha directa en Cáncer y estos días conecta con Venus (planeta de las relaciones) en Tauro. Esta interacción es sutil pero no por eso menos interesante: puede traer expansión y disfrute compartido en el plano de la pareja y de la familia. A su vez, el stellium en Aries activa la zona de tu carta natal asociada a la identidad y ahí también se da la Luna nueva en este signo que da inicio a un ciclo de seis meses vinculado al romance.

Tip:si querés que haya romance, depende de vos.

Ascendente en Capricornio

Mientras que Saturno (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Aries en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar, este viernes la Luna adquiere carácter de nueva en esa zona y da inicio a un ciclo de seis meses en ese ámbito: es un momento clave para tomar decisiones vinculadas a tu casa, posibles mudanzas o cambios asociados a tu situación familiar.

Tip: que tu casa sea un refugio.

Para el ascendente en Capricornio es un momento clave para tomar decisiones vinculadas a tu casa Shutterstock

Ascendente en Acuario

El fin del recorrido de Urano (tu regente) por Tauro después de siete años empieza a ser muy concreto: algunas dinámicas no van más y no hay vuelta atrás. En ese contexto, la Luna nueva en Aries da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y puede ser una buena oportunidad para tener una conversación que abra nuevas perspectivas a futuro.

Tip: apoyate en tus hermanos o vínculos de afinidad más cercanos.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) en su tránsito por Aries se une con Mercurio en este signo. Es un movimiento inédito que tiene especial resonancia para vos: puede traer una revelación sobre lo que realmente valorás, tanto en términos económicos, laborales y afectivos. A su vez, la Luna nueva en Aries da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos. En ese sentido, es buen momento para revisar tu relación con lo material.