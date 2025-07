Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 14 al 20 de julio

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 14 hasta el domingo 20 de julio. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

“Los planetas retrógrados: el 13 tendremos el retroceso de Saturno, que obliga a responsabilizarse de la salud mental; Mercurio retrocede en Leo el 18, empieza también a retrogradar, para ordenar las ideas y organizarte”, analizó la experta en artes esotéricas al analizar las cartas de la suerte para cada uno.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Tomar decisiones en soledad no es buena idea para los arianos: apoyarse en otros los ayuda a evitar errores. El trabajo es clave, pero hay que hacerlo en equipo y buscar una actividad que los saque del modo automático.

Carta de la suerte : Tres de Copas. “Disfrutás de cada momento de lograr acomodar tu vida con amor verdadero”.

Tauro

Una situación sentimental puede acelerarse, pero no les conviene engancharse si no lo sienten real, taurinos. Esta semana se sacan de encima personas o vínculos que ya no suman y se sienten más livianos.

Carta de la suerte : As de Oros. “Materializás las bases que faltan en tu vida para sonreír mejor”.

Géminis

Géminis tiene su mente clara y sus ideas son elegidas para liderar. Están en condiciones de rendir pruebas, hablar con lógica y armar alianzas firmes si todo queda bien definido desde el principio.

Carta de la suerte : El Sol. “Impulso para creer, brillar y destacarte: tus ideas son elegidas para dirigir”.

Cáncer

Los cancerianos no deben toda su energía emocional en manos de otros. Retráiganse un poco, reafirmen su autoestima y vuelvan a elegir con claridad desde tu lugar. El amor suma, pero no es esencial.

Carta de la suerte : As de Copas. “Podés seguir generando magia y alegría con quienes más lo necesitan”.

Leo

Los nacidos en Leo se verán bien en el trabajo grupal y el deporte o el movimiento físico para sacar lo mejor de sí mismos. No pueden con todo solos, así que apóyense en quienes los rodean. Todo se encamina si saben escuchar.

Carta de la suerte : Seis de Bastos. “Brillás siendo el apoyo de los seres queridos; todo se encamina en la empresa”.

Virgo

Para los nacidos en Virgo, un vínculo afectivo puede acelerarse más de lo esperado: mantengan los pies sobre la tierra. Liberarse de viejas cargas laborales o personales será clave para avanzar livianos.

Carta de la suerte : Cuatro de Bastos. “Tu familia te apoya y surgen novedades laborales que antes descartaste”.

Libra

Los libranos arman buenas asociaciones si hablan claro y ponen límites sanos desde el inicio. Sacan negocios en el placer, pero deben ser justo con ellos mismos y con los demás.

Carta de la suerte : Tres de Oros. “Tenés posibilidad de armar buenos planes; se mezcla el placer con el dinero”.

Escorpio

Los escorpianos fortalecen su poder personal cuando dejan de depender de lo que otros sientan por ellos. Esta semana no toleran interrupciones ni interferencias: van por sus objetivos con firmeza.

Carta de la suerte : Rey de Bastos. “Mejor que nadie te moleste; serás firme y alcanzarás tus deseos”.

Sagitario

Para los nacidos en Sagitario el trabajo es clave, pero la pasión también: busquen algo que les haga bien al cuerpo y al alma. Les llegan propuestas que pueden potenciar su energía afectiva y motivarlos de nuevo.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Surgen propuestas para avanzar y gozar de mejor suerte en el amor”.

Capricornio

Para los nacidos en Capricornio es probable que alguien quiera acercarse sentimentalmente y ellos sientan que va demasiado rápido. Reencontrarse con alguien del pasado o con una idea postergada puede devolverles la claridad.

Carta de la suerte : Rey de Oros. “Concretás ideas no realizadas y te reencontrás con esa persona real”.

Acuario

Para los acuarianos, incluso si están más hacia adentro, desde ahí obtienen respuestas importantes. Las sociedades o contratos nuevos deben surgir desde la verdad: no dejen nada suelto.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Aunque estés en tu lugar de retiro, encontrás una gran sabiduría”.

Piscis

Para los piscianos la clave es que separen fantasía de realidad y tomen decisiones desde la tierra firme. Avanzan cuando creen en ellos mismos y no necesitan que el otro les confirme lo que valen.