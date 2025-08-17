Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 18 al 24 de agosto

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 18 hasta el domingo 24 de agosto. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

“Esta semana vamos a tener una Luna menguante, que hay que transitarla”, analizó la experta en artes esotéricas al analizar las cartas de la suerte para cada signo.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Jimena La Torre

Aries

Con Luna menguante se mejoran el trabajo y los proyectos económicos de los arianos.

Carta de la suerte : Rey de Basto. “Te destacás en tu accionar, con tu trabajo. Se activa tu liderazgo y marcás el rumbo para los demás”.

Tauro

Para los nacidos en Tauro, la luna menguante aporta nuevos proyectos para su vida.

Carta de la suerte : Nueve de Bastos. “Desafíos a futuro en expansión cumpliendo expectativas. Todo lo que sembraste empieza a dar frutos”.

Géminis

Geminianos: un proyecto que habían dejado atrás, aparece y mejora tu vida económica.

Carta de la suerte : As de Espadas. “Firmás un contrato con éxito. Sentís más claridad y te animás a concretar lo pendiente”.

Cáncer

Los cancerianos, con la Luna menguante, se ven contenidos económicamente, este efecto los acompaña con seguridad para tomar decisiones.

Carta de la suerte : Ocho de Bastos. ”Equilibrio interior por los logros. Confiás en tu intuición y eso te guía bien".

Leo

Los nacidos en Leo, con la Luna menguante, pueden ver que se frenan un poco los avances verdaderos en la profesión solo por hoy.

Carta de la suerte : Tres de Bastos. “Proyecto de viaje corto. Es momento de revisar lo que venís haciendo y ajustar el rumbo”.

Signo por signo, qué le depara a cada uno esta semana

Virgo

Para los nacidos en Virgo, con la Luna menguante, aumentan sus ideas de mejor economía a pesar de la dificultad. Consiguen lo que les apasiona.

Carta de la suerte : Seis de Bastos. “Fertilidad en los proyectos. Tu esfuerzo empieza a dar frutos visibles”.

Libra

Los libranos mejoran el diálogo con la pareja gracias a esta Luna menguante. Deben tener paciencia para lograr más trabajo.

Carta de la suerte : As de Bastos. “Nueva expansión con éxito. Tu creatividad es clave para generar algo nuevo.”.

Escorpio

La Luna menguante ayuda a los escorpianos a avanzar con lo que quieren hacer en pareja o en una sociedad.

Carta de la suerte : Nueve de Bastos. “Tus ideas son muy positivas. Defendés tus convicciones y eso te da impulso”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario tienen propuestas laborales que son muy buenas. Consiguen lo mejor, reaparece lo que sirve en esta Luna menguante.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Superás todo con entereza. Tu optimismo te abre caminos inesperados!.

Capricornio

Para los nacidos en Capricornio, con Luna menguante, aparecen nuevos planes económicos. Los anteriores se cierran con efectividad.

Carta de la suerte : Diez de Bastos. “Rueda del amor y una nueva historia. Te liberás de cargas y te enfocás en lo que sí suma”.

Acuario

Para los acuarianos, la Luna menguante les da mejoras en el trabajo y los ayuda a mejorar con paciencia en el amor.

Carta de la suerte : Cinco de Oros. “Retomás un proyecto con nuevas energías. Buscás estabilidad desde lo práctico”.

Qué le depara a cada signo esta semana Pexels

Piscis

Piscianos: la Luna menguante los ayuda a terminar trabajo pendiente.