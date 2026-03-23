Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 23 al 29 de marzo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Las circunstancias invitarán a tomar el control de tu vida y a actuar con coraje y determinación. El trabajo en equipo, la vida social y los amigos ocuparán un lugar importante en la vida de la Rata. Se movilizan viejos sueños, se aclaran las ideas y muchos tendrán la oportunidad de vivir un gran amor. El autoconocimiento y la búsqueda interior serán la clave para desprenderte de todo aquello que ya no sea acorde a este momento de tu evolución. Más libre y consciente, tendrás la posibilidad de ver florecer tu vida de relación. Vivirás el amor a pleno con momentos de gran sensualidad, romanticismo y mucha conexión.

Tendencia : no retroceder en tus decisiones.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En estos días podrían surgir numerosos imprevistos en la vida del metódico Búfalo. Ciertos asuntos relacionados al hogar no podrán esperar y es posible que tengas que atender temas de la vivienda o la familia. Se trata de un período de grandes desafíos. Sin embargo, tendrás la posibilidad de recuperar tu territorio en el área laboral y resolver temas pendientes en lo personal. Buen momento para iniciar tratamientos, dietas desintoxicantes o actividades físicas. Esta semana traerá momentos placenteros en lo referente al amor, ya sea pareja, encuentros casuales o nuevos romances.

Tendencia : equilibrio y buen discernimiento.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre contará con la fuerza para conquistar lo que se proponga y la capacidad de reconocer los mejores momentos para avanzar, así como para neutralizar cualquier intromisión negativa. Verás cumplidas tus expectativas laborales pero no deberás descuidar otros asuntos; como dedicar tiempo al cuidado de la salud a través de actividades físicas y buen descanso. En el amor sentirás la necesidad de consolidar una relación estable. Deberás trabajar internamente el miedo al compromiso y conectar desde la simpleza de la vida, sin estar pendiente de la mirada del otro. La autenticidad es la clave.

Tendencia : animarse a la entrega y confiar en el otro.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Los emprendimientos recibirán un impulso decisivo. El Gato deberá estar atento y no desaprovechar las oportunidades que puedan surgir, ya que es momento de actuar y ampliar tus posibilidades. Buena ocasión para dejar atrás hábitos dañinos y liberarse de pensamientos negativos que limitan tu evolución. Sentirás la necesidad de escapar de las urgencias de la vida diaria, relajarte y armonizar, procurá contar con esos momentos. Nueva postura que favorece las relaciones. En el amor, buscarás salidas positivas en cualquier desavenencia que tengas que enfrentar, no nades contra la corriente.

Tendencia : aceptar con alegría lo que se presente, puede conducirte al mejor de los destinos.

En el horóscopo chino, los signos se determinan por el año de nacimiento de una persona Pixabay

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Con brillo propio, el Dragón no conoce de límites y siempre logra lo que se propone. En este período, tu ímpetu, iniciativa y valentía saldrán a la luz para que ocupes el lugar protagónico que tu naturaleza impone. Un tiempo para potenciar tu creatividad, ya que podrás lograr grandes metas. Se prevén cambios importantes, en especial si estás dispuesto a consolidarte profesionalmente. Momento de construir sobre bases sólidas y con proyección a futuro, aunque será preciso ordenarte. Oportunidad de ampliar tu horizonte material y mejorar la vida amorosa, pero para ello deberás poner todo tu empeño y dejar de lado cualquier fantasía.

Tendencia : la perseverancia será tu mejor aliada.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La sutileza y perseverancia propias de la Serpiente estarán en su máxima expresión. Se trata de un período de gran movimiento y nuevos comienzos. En el trabajo podrán presentarse oportunidades y viajes. En la salud vivenciarás un período de sanación integral y marcado equilibrio. Buen momento para luchar contra los propios miedos y limitaciones y enfocarte de manera constructiva hacia el logro de tus objetivos. La Serpiente necesitará confiar en sus capacidades y ese será el desafío para reorientar la vida y avanzar sobre grandes decisiones. Para sentir, deberás aprender a conectarte con tu vulnerabilidad interna.

Tendencia : fortalecer la autoestima y confiar en el porvenir.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Habrá novedades y deberás adaptarte a lo nuevo con la convicción de que será para bien. El Caballo vencerá obstáculos al concentrar su atención y energía en los objetivos trazados, evitando dispersarse o desalentarse ante cualquier obstáculo que se presente. Tendrás sensaciones ambiguas, por un lado el deseo de cambio y por otro, una resistencia que te impide dar el paso. Algo se está gestando en tu interior y necesita tiempo para madurar. Será preciso desarrollar paciencia y respetar tus procesos. Crecerás al afrontar nuevos desafíos que marcarán un buen momento para perseguir tus deseos con optimismo y determinación.

Tendencia : oportunidad de vivir una gran pasión.

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Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra comenzará la semana con mucha energía para trabajar. La influencia que actúa sobre tu signo es promesa de mejoras y mayores comodidades. Ayuda proveniente de colaboradores y compañeros de trabajo que facilita la labor. Llega el reconocimiento esperado y surgen situaciones que te permitirán demostrar tus cualidades con la posibilidad de destacarte y brillar. Un cambio de actitud en cuanto a las relaciones recompone el clima en tu entorno. Algo que permanecía oculto en tu interior puede manifestarse en estos días y brindarte una clara sensación de alivio. El momento marca un nuevo rumbo en los amores.

Tendencia : la experiencia y convicción brindan firmeza y seguridad.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono ocupará un lugar de protagonismo y las iniciativas que tome serán de gran importancia en el futuro. Ideal para cerrar acuerdos, realizar negocios o firmar documentos. Cambios favorables en cuestiones económicas, posibilidad de saldar deudas, recuperar una fuente de ingreso o bien ordenar las cuentas. Pero para que las cosas salgan bien, necesitarás definir y organizar todo. Evitarás verte complicado en la vida de otras personas y este desapego permitirá concentrarte. Etapa excepcionalmente constructiva en la que comenzarás a progresar lentamente; cosechando éxitos en la consecución de tus objetivos.

Tendencia : entusiasmo frente a nuevos proyectos de pareja.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La naturaleza atenta y presente, propias de tu signo Gallo, traerán grandes satisfacciones en esta etapa. En cuanto al trabajo será un período para depurar ideas y animarte a lo nuevo o fuera de lo convencional. Salirte de conceptos rígidos te acercará a algo diferente que te permitirá integrar tus necesidades para vivir más plenamente y a gusto. El bienestar y buen humor dependerán en gran parte de la armonía en la vida familiar, tan importante para el Gallo. Te sentirás vital en estos días y contagiarás entusiasmo a tu entorno. En el amor, buscarás una pareja seria y firme que te brinde tranquilidad y estabilidad emocional.

Tendencia : apertura hacia la prosperidad y la abundancia.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana se anuncian buenas novedades para el Perro, con excepcionales oportunidades de avance. Momento ideal para diagramar tu futuro y asentar proyectos sobre bases firmes. Mejora la economía y el bienestar pero deberás actuar de manera flexible ya que habrá cuestiones que dependerán de otros y tendrás que adaptarte a la situación. Posiblemente necesites más independencia en cuanto a las relaciones, o bien que tu pareja plantee algunos cambios. Será importante fortalecer tu gran capacidad de amar y trabajar sobre tus debilidades para que puedas vivir el amor en armonía y plenitud.

Tendencia : etapa de florecimiento y renovación.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Al comenzar la semana, será conveniente ir despacio, detenerse y pensar bien antes de actuar. La creatividad y el ingenio propios del Chancho se pondrán a prueba ya que deberás postergar respuestas y decisiones importantes. Ideal para planificar los pasos a seguir más que para las acciones atinadas. Luego iniciarás una etapa más productiva en la que adoptarás un enfoque práctico y realista en tus actividades. Tendrás oportunidad de sobresalir en el ámbito laboral y lograr alguna mejora. El deseo de soledad podrá ser beneficioso para considerar tu situación afectiva.