Temporada de Aries: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal, según tu signo y tu ascendente

El Sol, la fuente vital del Zodíaco, ahora se encuentra transitando por Aries, dando inicio a un nuevo año astrológico; conocé qué propuesta trae esta temporada, según tu signo y tu ascendente.

Entre el 20 de marzo y hasta el 20 de abril, el Sol transita por Aries. Esto configura el clima astrológico del mes porque cuando el Sol recorre un signo esa energía tiñe el ambiente y está disponible para sintonizarla.

Para aprovechar esta temporada, es importante comprender qué implica Aries en la secuencia del Zodíaco. Como viene después de Piscis —momento de cierre y disolución, en el que se siente una gran comunión colectiva—, y en tanto se trata del primer signo, Aries irrumpe con muchísima fuerza física y potencia para diferenciarse. Es un Big bang y su temporada se siente así, como un nacimiento, una explosión vital de puro inicio. De hecho, con la temporada de Aries empieza el año astrológico. En ese sentido, Aries nos propone avance y acción: quizás sin saber muy bien hacia dónde, pero eso sí, para adelante.

El 20 de marzo arrancó la temporada de Aries

Más allá de “ser de Aries” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente.

Aries

Para el Sol en Aries, esta temporada trae mucha energía disponible, se siente como un reseteo potente y optimista que va de la mano con el inicio de un nuevo ciclo zodiacal. Vale la pena subirse a la ola.

Para el ascendente en Aries, la energía disponible invita a moverse, a no quedarse esperando.

Tauro

Para el Sol en Tauro, esta temporada va a contracorriente del resto porque trae energía de cierre, y puede haber más cansancio de lo habitual. Es una etapa necesaria que prepara el terreno para el nuevo ciclo solar que se avecina.

Para el ascendente en Tauro, el Sol en Aries activa la zona de la carta natal asociada a los finales e ilumina aquello que está llegando a su conclusión. Descanso y paciencia.

Géminis

Para el Sol en Géminis, esta temporada trae energía de equipo y hay disponibilidad para lanzar proyectos en conjunto.

Para el ascendente en Géminis, se activa la zona de la carta natal asociada a los grupos de afinidad. Puede ser buen momento para alianzas profesionales y rodearse de gente que sume.

La temporada de Aries trae energía específica según cada signo y ascendente Infocuspix - Imagen Freepik

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, esta temporada trae exigencia y demanda, es posible que haya compromisos pendientes que ya no puedan postergarse más. La buena noticia es que hay energía resolutiva.

Para el ascendente en Cáncer sucede algo parecido: se activa la zona de la carta natal asociada al trabajo. Momento para enfocarse pero sin perder de vista cuidar tu salud mental.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Aries es afín por su energía de fuego, por su vibración activa, vivaz y con ganas de brillar. Puede ser un buen momento para recalibrar autoestima y amor propio, sin pedir permiso o buscar reconocimiento externo.

Para el ascendente en Leo, se activa la zona de la carta natal asociada al sentido vital. En realidad, la pregunta es simple y profunda: ¿estás escuchando tus deseos?

Virgo

Para el Sol en Virgo, esta temporada ilumina emociones viejas y puede aparecer cierto enojo, con vos o con tu entorno. No conviene ignorarlo: hay algo ahí que pide ser procesado pero conviene encontrar una forma saludable de descargarlo.

Para el ascendente en Virgo, se activa la zona de la carta natal asociada a lo íntimo y lo inconsciente, con energía pasional y arriesgada. Buen momento para animarse a mirar lo que se venía esquivando.

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada de Aries pone el foco en temáticas vinculares, ya sea de pareja, alianzas o socios. Las expectativas se iluminan sinceramente y puede ser buen momento para soltar el cálculo y animarse a pedir lo que se quiere.

Para el ascendente en Libra sucede algo parecido, porque se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja con energía de placer compartido. Puede ser buen momento para conocer a alguien o para afianzar el disfrute en un vínculo.

Así le ira a cada signo y ascendente en esta temporada Freepik

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, esta temporada invita a correrse de las demandas ajenas y reorganizar la energía en función de lo que realmente te importa a vos.

Para el ascendente en Escorpio se activa la zona de la carta natal asociada a la organización cotidiana y es una buena oportunidad para optimizar la rutina, mejorar hábitos y recuperar tiempo propio.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada ariana acentúa la faceta más expansiva. Energéticamente, trae ganas de avanzar contra viento y marea. Conviene acompañar ese entusiasmo con actividad física, para no caer en la ansiedad.

Para el ascendente en Sagitario se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y eso trae gran sensación de vitalidad, incluso de mayor autoestima. Es una excelente oportunidad para volver a confiar en las decisiones tomadas.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, esta temporada trae ánimo hogareño. Puede ser un buen momento para priorizar el tiempo en familia o ver qué hacer para que el trabajo no vaya en contra de ese deseo.

Para el ascendente en Capricornio, el Sol en Aries activa la base emocional de la carta natal y hay disponibilidad para tomar decisiones de alto impacto. La energía acompaña para encarar una mudanza, para asumir las consecuencias de hacerse cargo de lo que se quiere.

Comenzó la temporada de Aries Shutterstock

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Aries trae energía de aprendizaje y ganas de incorporar actividades estimulantes en la rutina. Puede ser la llave maestra para conocer gente interesante.

Para el ascendente en Acuario, se activa la zona de la carta natal asociada al intelecto. Vale la pena aprovechar esta temporada para nutrir la mente: leer, estudiar y formarse en algo cultural puede ayudar.

Piscis

Para el Sol en Piscis, esta temporada pone el foco en lo que se valora. Es una buena oportunidad para elegir qué batallas valen la pena, para regular la energía y el tiempo.

Para el ascendente en Piscis, se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y esto despierta la atención en temas económicos y de finanzas. No es para alarmarse, pero sí es un buen momento para pensar los próximos pasos sin prepotencia.