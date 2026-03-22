Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 23 al 29 de marzo
Los diferentes signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la astróloga indicó cuál es la carta de la suerte
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Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 23 al 29 de marzo. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Los arianos dan comienzo a su nuevo ciclo personal con el Sol en su signo. Es el momento de tomar la iniciativa, liderar proyectos y animarse a lo que antes quedaba en la postergación. La energía solar los envuelve para que brillen con luz propia.
- Carta de la suerte: Cinco de Bastos. “La competencia los fortalece y logran destacarse sobre los demás”.
Tauro
Los nacidos en Tauro activan un tiempo de introspección y preparación antes de su propia temporada. Es el momento de cerrar etapas y recuperar la energía vital. La sabiduría actúa como guía para entender qué batallas valen la pena el esfuerzo.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. “Claridad que nace en el mundo interior y otorga templanza”.
Géminis
Los geminianos reciben un impulso solar que activa su vida social y los proyectos con amistades. Es tiempo de rodearse de personas que compartan su entusiasmo para permitir que el amor sea el motor de sus vínculos.
- Carta de la suerte: As de Copas. “Abrir el corazón trae nuevas alegrías y renovación emocional”.
Cáncer
Los nacidos en Cáncer activan sus metas profesionales y enfrentan desafíos que los impulsan a crecer. Es el momento de asumir responsabilidades con seguridad y reconocer a la familia como la red principal para el progreso profesional.
- Carta de la suerte: Seis de Copas. “El apoyo de los seres queridos y los buenos recuerdos ayudan a avanzar”.
Leo
Los leoninos se llenan de entusiasmo para expandirse con la llegada del Sol en Aries. Los viajes o estudios toman impulso mientras diseñan sus proyectos a futuro con la confianza que los caracteriza.
- Carta de la suerte: Cinco de Oros. “Superan cualquier desafío material con esfuerzo y convicción”.
Virgo
Los nacidos en Virgo transitan un periodo que impulsa cambios profundos. Es el momento de reorganizar recursos y apostar a una transformación real. El orden en las prioridades será la clave para que nada escape de sus manos.
- Carta de la suerte: Ocho de Bastos. “Avances rápidos y noticias que motivan a seguir adelante”.
Libra
Los librianos ven cómo las relaciones toman protagonismo con el Sol en su signo opuesto. Es momento de aprender el equilibrio entre el liderazgo y la cooperación para enfocarse en nuevas apuestas económicas compartidas.
- Carta de la suerte: As de Oros. “Una oportunidad concreta aparece para impulsar la estabilidad material”.
Escorpio
Los nacidos en Escorpio reciben la invitación del Sol para activar su rutina y comprometerse con sus objetivos. Es tiempo de ser prudentes con el ahorro de dinero para construir la base sólida que necesitan.
- Carta de la suerte: Cuatro de Oros. “Administrar bien los recursos otorga la seguridad buscada”.
Sagitario
Los sagitarianos despiertan su entusiasmo y el deseo de disfrutar. Es tiempo de salir del encierro y proyectar la imagen propia para ir directo hacia el éxito profesional.
- Carta de la suerte: Nueve de Oros. “Logran equilibrio, independencia y gran satisfacción material”.
Capricornio
Los nacidos en Capricornio activan los temas de su base emocional gracias a la energía solar. Es el momento de reorganizar el hogar con especial atención al cuidado de la salud física y mental para mantenerse fuertes.
- Carta de la suerte: Tres de Espadas. “Sanar heridas del pasado libera el camino para avanzar sin pesos extra”.
Acuario
Los acuarianos llenan su mente de ideas y nuevos proyectos. Es tiempo de comunicar y negociar para permitir una mutación positiva en su forma de ver el mundo y de relacionarse con el entorno.
- Carta de la suerte: El Mundo. “Expansión total y cierre exitoso de ciclos que abren puertas internacionales”.
Piscis
Los nacidos en Piscis impulsan decisiones financieras y nuevas formas de generar ingresos gracias al Sol. Es el momento de valorar el talento propio y entender que la economía fluye ante el primer paso valiente.
- Carta de la suerte: Dos de Oros. “Logran el equilibrio justo entre sus acuerdos y las nuevas oportunidades”.