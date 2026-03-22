Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 23 al 29 de marzo

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 23 al 29 de marzo. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Las predicciones de Jimena La Torre

Aries

Los arianos dan comienzo a su nuevo ciclo personal con el Sol en su signo. Es el momento de tomar la iniciativa, liderar proyectos y animarse a lo que antes quedaba en la postergación. La energía solar los envuelve para que brillen con luz propia.

Carta de la suerte : Cinco de Bastos. “La competencia los fortalece y logran destacarse sobre los demás”.

Tauro

Los nacidos en Tauro activan un tiempo de introspección y preparación antes de su propia temporada. Es el momento de cerrar etapas y recuperar la energía vital. La sabiduría actúa como guía para entender qué batallas valen la pena el esfuerzo.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Claridad que nace en el mundo interior y otorga templanza”.

Géminis

Los geminianos reciben un impulso solar que activa su vida social y los proyectos con amistades. Es tiempo de rodearse de personas que compartan su entusiasmo para permitir que el amor sea el motor de sus vínculos.

Carta de la suerte : As de Copas. “Abrir el corazón trae nuevas alegrías y renovación emocional”.

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Cáncer

Los nacidos en Cáncer activan sus metas profesionales y enfrentan desafíos que los impulsan a crecer. Es el momento de asumir responsabilidades con seguridad y reconocer a la familia como la red principal para el progreso profesional.

Carta de la suerte : Seis de Copas. “El apoyo de los seres queridos y los buenos recuerdos ayudan a avanzar”.

Leo

Los leoninos se llenan de entusiasmo para expandirse con la llegada del Sol en Aries. Los viajes o estudios toman impulso mientras diseñan sus proyectos a futuro con la confianza que los caracteriza.

Carta de la suerte : Cinco de Oros. “Superan cualquier desafío material con esfuerzo y convicción”.

Virgo

Los nacidos en Virgo transitan un periodo que impulsa cambios profundos. Es el momento de reorganizar recursos y apostar a una transformación real. El orden en las prioridades será la clave para que nada escape de sus manos.

Carta de la suerte : Ocho de Bastos. “Avances rápidos y noticias que motivan a seguir adelante”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana

Libra

Los librianos ven cómo las relaciones toman protagonismo con el Sol en su signo opuesto. Es momento de aprender el equilibrio entre el liderazgo y la cooperación para enfocarse en nuevas apuestas económicas compartidas.

Carta de la suerte : As de Oros. “Una oportunidad concreta aparece para impulsar la estabilidad material”.

Escorpio

Los nacidos en Escorpio reciben la invitación del Sol para activar su rutina y comprometerse con sus objetivos. Es tiempo de ser prudentes con el ahorro de dinero para construir la base sólida que necesitan.

Carta de la suerte : Cuatro de Oros. “Administrar bien los recursos otorga la seguridad buscada”.

Sagitario

Los sagitarianos despiertan su entusiasmo y el deseo de disfrutar. Es tiempo de salir del encierro y proyectar la imagen propia para ir directo hacia el éxito profesional.

Carta de la suerte : Nueve de Oros. “Logran equilibrio, independencia y gran satisfacción material”.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio activan los temas de su base emocional gracias a la energía solar. Es el momento de reorganizar el hogar con especial atención al cuidado de la salud física y mental para mantenerse fuertes.

Carta de la suerte : Tres de Espadas. “Sanar heridas del pasado libera el camino para avanzar sin pesos extra”.

Acuario

Los acuarianos llenan su mente de ideas y nuevos proyectos. Es tiempo de comunicar y negociar para permitir una mutación positiva en su forma de ver el mundo y de relacionarse con el entorno.

Carta de la suerte : El Mundo. “Expansión total y cierre exitoso de ciclos que abren puertas internacionales”.

Piscis

Los nacidos en Piscis impulsan decisiones financieras y nuevas formas de generar ingresos gracias al Sol. Es el momento de valorar el talento propio y entender que la economía fluye ante el primer paso valiente.