Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 3 de julio?

El Sol continúa su recorrido por Cáncer (signo de agua, muy sensible) y su vibración nostálgica y las ganas de hibernar ya se sienten. A su vez, si bien fue hace unos días, todavía estamos bajo el efecto de la Luna llena en Capricornio del lunes. Es posible que haya metas que repactar en torno a cómo estamos construyendo nuestro futuro. Esto se potencia porque Mercurio (planeta de la comunicación) inició su período de retrogradación y refuerza las preguntas internas. Por último, Júpiter (planeta de la expansión) acaba de ingresar en Leo. Este tránsito de un año es ideal para volver a sentirnos protagonistas de nuestra vida.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Del 22 de junio al 22 de julio es temporada de Cáncer Shutterstock

Ascendente en Aries

Información energética importante: Marte (tu regente) ingresó en Géminis y te propone reencontrarte con el poder de las palabras, con las ganas de aprender algo nuevo y mantener tu mente muy activa. Por otro lado, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada al trabajo.

Tip: los límites no siempre son malos.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Leo y es un tránsito que trae gran vitalidad y energía disponible para encontrar lo que te da armonía. Por otro lado, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada al sentido vital.

Tip: cambiar una dinámica lleva mucho tiempo.

Ascendente en Géminis

Información energética importante: Mercurio (tu regente) inició su período de retrogradación. Esto no trae un efecto inmediato pero sí es útil saberlo para pensar un poco más antes de actuar. Esto se potencia porque Marte (planeta de la acción) ingresó en tu signo y te carga de energía para hablar y conectar aun con más velocidad que siempre. Por último, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada a la intimidad.

Tip: el modo en que transmitís el mensaje importa.

Ascendente en Cáncer

Tu temporada continúa avanzando y si bien ya pasaron unos días, es posible que todavía estés bajo el impacto de la Luna llena en Capricornio, tu eje complementario, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es buen momento para tomar decisiones en el plano afectivo. A su vez, Mercurio retrograda en tu signo desde el 29 de junio hasta el 23 de julio, así que las preguntas internas se instalan de lleno.

Tip: la percepción del tiempo es cambiante.

Qué dicen los astros

Ascendente en Leo

Información energética importante: Júpiter ingresó en tu signo y se queda hasta julio de 2027. Se viene un año clave para sentirte protagonista y expandir quién sos. Por otro lado, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada a los hábitos y la salud. Es buen momento para ordenar la rutina.

Tip: no te juzgues.

Ascendente en Virgo

Información energética importante: Mercurio (tu regente) empezó a retrogradar en Cáncer y te invita a revisar qué compromisos querés mantener en tu vida antes de avanzar. Por otro lado, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada a la identidad.

Tip: lo genuino es imbatible.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Leo y su propuesta es especialmente interesante para vos: te invita a ponerte en primer plano, a decir sin miedo lo que querés y necesitas. Por otro lado, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada al hogar y la familia.

Tip: es mejor mirar el camino recorrido que ver todo el tiempo la falta.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) mantiene su marcha retrógrada por tu signo y este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. Por otro lado, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada a la comunicación.

Tip: no exageres.

Ascendente en Sagitario

Información energética importante: Júpiter (tu regente) ingresó en Leo y activa la zona de tu carta natal asociada a los viajes y el sentido vital. Si bien el tránsito recién empezó, es un gran momento para empezar a soñar en grande y a dedicarte a lo que más feliz te hace. Por otro lado, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada a los recursos.

Tip: cuidado con el despilfarro.

A cada signo le depara algo distinto Shutterstock

Ascendente en Capricornio

Información energética importante: el lunes fue la Luna llena en tu signo, que cerró un ciclo de seis meses muy personal, ligado a quién sos y hacia dónde vas. No te extrañes si fueron días difíciles, si se activó de más tu mecanismo comparativo y si estuviste sintiendo que todos tienen cosas que a vos te faltan.

Tip: de la frustración salen las mejores decisiones de cara a tu futuro.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su recorrido en Géminis y durante estos días conecta matemáticamente con Marte (planeta de la acción) en ese signo. Es bueno saberlo porque pueden ser días de hiperactividad mental y mayor nerviosismo. La recomendación es encontrar espacios de calma y quietud para no sobrecargarte de estímulos. Por otro lado, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada a los finales.

Tip: los finales siempre son difusos.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) continúa su tránsito por Aries y este fin de semana descansa de las conexiones planetarias. Por otro lado, el lunes fue la Luna llena en Capricornio y si bien fue hace unos días es importante saber que cerró un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada al futuro. Puede ser que hayas recibido una noticia importante, de esas que traen un horizonte de calma y perspectiva.