Qué te depara el eclipse solar del miércoles 12 de agosto, según tu signo y tu ascendente

Todos los años hay eclipses, que dependen de la relación entre el Sol y la Luna en el calendario lunar y siempre ocurren en pares, sobre un mismo eje de signos. En 2026, habrá cuatro. Algunos en el eje Virgo-Piscis, y otros en el eje Leo-Acuario. De ellos, dos serán lunares (el 3 de marzo y el próximo 27 de agosto) y dos solares (el 17 de febrero, y este 12 de agosto). Este eclipse es un eclipse solar total y el fenómeno será visible en el polo norte, sobre todo, en Groenlandia, Islandia, Alaska y el norte de Rusia. En América Latina, el fenómeno astronómico no será perceptible.

De todos modos, desde el punto de vista astrológico, su impacto energético nos atraviesa. Aunque es importante advertir que no sirve pensar en el eclipse de forma aislada, y tampoco por fuera del despliegue de conciencia que cada carta natal propone. Los eclipses marcan ciclos y se relacionan con otros movimientos en el cielo. Por ejemplo, este eclipse abre la serie en el eje Leo-Acuario que marcará el 2027 y 2028. En ese sentido, puede leerse como el comienzo de cambios personales y colectivos que irán tomando fuerza más adelante.

Este eclipse es un eclipse solar total (Foto: Pixabay)

Además, otro aspecto fundamental es considerar en qué grado matemático sucede el eclipse y buscar en la propia carta natal dónde está ese grado (en qué casa zodiacal está, si hay un planeta ahí, si este tiene aspectos que lo vinculen con otros planetas).

Este eclipse se da en el grado 20 de Leo y tiene mayor efecto en los signos fijos, es decir, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. En cualquier caso, para ver qué zona de la propia carta natal activa, es necesario conocer el ascendente.

Aries

Para el Sol en Aries, este eclipse trae energía de autenticidad. Puede ser un buen momento para animarse a conquistar un escenario, un nuevo público o incluso dar a conocer una obra artística sin temor a recibir críticas.

Para el ascendente, este eclipse activa la zona de la carta natal asociada a la creatividad y la autoexpresión. Es una oportunidad para mostrar algo propio con orgullo.

Tauro

Para el Sol en Tauro, este eclipse puede sacudir las ideas de estabilidad. Conviene prender el radar por si aparece una propuesta laboral, un ascenso, o la necesidad de evaluar un cambio de rumbo profesional.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al hogar y la familia. Puede ser que los próximos meses la agenda esté muy tomada por una mudanza o un tema familiar que requiere de tu atención.

Qué le depara a cada signo del Zodíaco durante el eclipse

Géminis

Para el Sol en Géminis, este eclipse puede acelerar un plan de viaje o estudio que venías posponiendo por miedo o porque querías tener todo resuelto de antemano. Es una buena oportunidad para conectar con la confianza y confiar en que las cosas pueden resolverse sin forzarlas.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la comunicación y el entendimiento. Puede ser que un comentario al pasar de alguien cercano te ayude a aceptar algo que hace un tiempo no terminabas de asimilar.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, este eclipse propone soltar lo que ya no te sostiene, aunque cueste dejar atrás algo que ya se había transformado en un hábito.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y la autoestima. La energía leonina te ayuda a preguntarte cuánto de tu valor todavía necesita la confirmación de otro.

Leo

Para el Sol en Leo, este eclipse da inicio a una nueva forma de ver que atraviesa tanto cómo te autopercibís como el modo en que te relacionás con los demás.

Para el ascendente, sucede algo parecido porque se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad. Vale la pena preguntarte qué parte de vos todavía pide permiso para mostrarse.

Virgo

Para el Sol en Virgo, este eclipse es oro en polvo: invita a soltar la autoexigencia como condición para sentir reconocimiento. Puede ser una buena oportunidad para apostar por el camino recorrido, para validarse sin sentir un examen en cada paso.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a los finales. Conviene acompañar este momento de descanso y silencio.

Libra

Para el Sol en Libra, este eclipse trae energía colectiva y de cooperación. Es buen momento para armar alianzas y unir fuerzas con quienes están pasando una situación parecida, ya sea un tema emocional o laboral.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al futuro con energía de inicio. Puede ser estimulante vincularse con gente distinta que traiga puntos de vista inspiradores para tus proyectos.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, este eclipse te pide que asumas tus roles de líder. Trae una enseñanza valiosa que irá cobrando sentido en los próximos años: no se puede operar siempre desde las sombras.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al desarrollo profesional. El eclipse pone en perspectiva la importancia de cambiar una dinámica de trabajo que se volvió tóxica.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, este eclipse trae energía conquistadora. Es buen momento para apostar por un cambio radical aunque el futuro sea incierto y desconocido. El refrán calza perfecto: el que no arriesga no gana.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al sentido vital. No conviene apresurar una conclusión, pero sí puede ser un buen momento para preguntarte si el rumbo actual te sigue representando o si más bien estás actuando por inercia.

Este miércoles 12 de agosto hay un eclipse solar LA NACION

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, este eclipse resquebraja la armadura y te ayuda a hacer las paces con tu vulnerabilidad. Este quiebre puede ser interesante si lo usas a tu favor y no te resistís.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la intimidad con energía de autoafirmación. Puede ser un buen momento para pedir lo que necesitás emocionalmente en un vínculo.

Acuario

Para el Sol en Acuario, este eclipse moviliza la situación vincular ya que activa Leo, tu eje complementario. Marca un nuevo comienzo en la forma de relacionarte, te invita a mostrarte libremente, sin aparentar.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. Es buen momento para definir qué idea de pareja te resulta atractiva.

Piscis

Para el Sol en Piscis, este eclipse ayuda a poner un límite a la empatía. No tenés que dejar de ser quién sos, pero es buen momento para no sacrificar tus necesidades por las de los demás.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la rutina. Puede ser un buen momento para reorganizar tu día a día honrando tus ritmos.