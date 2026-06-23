Temporada de Cáncer: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

El Sol es la fuente vital del Zodíaco, y durante estos días estará transitando por Cáncer, entre el 21 de junio y el 20 de julio. Eso significa que hay energía canceriana disponible para sintonizar, porque cuando el Sol recorre un signo, su energía marca el clima astrológico del mes. Entonces, para aprovechar esta temporada, es importante comprender qué rol cumple este signo en la secuencia del Zodíaco.

En este despliegue, Cáncer viene después de Géminis —momento de dispersión de la energía para explorar distintas alternativas—. Después de las múltiples opciones que surgieron durante el momento geminiano, en Cáncer se toma una decisión, y se elige a la humanidad como origen, tradición y pertenencia.

Del 21 de junio al 20 de julio es temporada de Cáncer Shutterstock

En la astrología, este signo representa la relación con el cuidado, la familia y la tradición. En ese sentido, esta temporada ilumina nuestros refugios emocionales, nos invita a poner la consciencia en cómo cuidamos y en cómo nos dejamos cuidar, nos propone conectar con nuestros seres queridos.

Más allá de “ser de Cáncer” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes zodiacal y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries, la temporada de Cáncer trae energía de protección, permite valorar la red de contención y elegir dónde refugiarse. También es un buen momento para tomar una decisión importante.

Para el ascendente, se activa la base emocional de la carta natal, es decir, el ámbito asociado al hogar y la tradición. Es buen momento para acercarse a la familia, para fomentar el encuentro cariñoso.

Tauro

Para el Sol en Tauro, la temporada de Cáncer pone el acento en los vínculos de hermanos y pares. Es buen momento para preguntarse qué mecanismos y miedos vienen de la familia y cuáles son propios.

La energía también acompaña para soltar cierta rigidez. Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación y el pensamiento. Puede ser un buen momento para reflexionar sobre temáticas vinculadas a la familia y el afecto e incluso para poner en palabras algo que viene circulando en silencio dentro del mundo afectivo.

Géminis

Para el Sol en Géminis, esta temporada trae determinación para definir situaciones económicas, para ver qué se prioriza y cómo se distribuyen los recursos.

Las personas de Géminis estarán enfocados en lo económico durante la temporada de Cáncer Captura de video

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y valores. Es buen momento para cuestionar a qué se le otorga valor y para capitalizar el poder de lo simbólico, del lenguaje, de las palabras.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, esta temporada trae gran disponibilidad energética, revitaliza después de unos tiempos más difusos y se siente como un nuevo comienzo. Es una linda oportunidad para plantar semillas con nuevos proyectos.

Para el ascendente, esta temporada sirve para aceptar la propia sensibilidad, para dejar de juzgar características propias tales como la necesidad de contención, de cuidado, y cierta nostalgia.

Leo

Para el Sol en Leo, esta temporada trae energía de cierre y es bueno saberlo porque pueden ser días con poca disposición para hacer cosas. Este decaimiento ocurre, simplemente, porque el plano inconsciente se está preparando para el nuevo ciclo solar que se avecina con el próximo cumpleaños.

Para el ascendente sucede algo parecido, el Sol en Cáncer activa la zona de la carta natal asociada a los finales y ayuda a llevar la consciencia hacia aquello que ya no va más.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada de Cáncer activa la faceta más amiguera, trae energía de salidas y planes sociales; puede ser buen momento para hacerle lugar a la diversión, bajo la forma que resulte más cómodamente.

Para el ascendente, el Sol en Cáncer activa la zona de la carta natal asociada a los grupos por afinidad y lo colectivo. Es una oportunidad para empezar alguna actividad grupal, ya sea un deporte, un hobby, o incluso instaurar un plan con amigos de forma cotidiana.

Libra

Para el Sol en Libra, esta temporada trae energía de exigencia, sobre todo, en términos laborales, pero también puede sentirse culpa por prestarle poca atención a la familia. Por eso, conviene tener gran organización para lidiar con el trabajo sin perder de vista el mundo familiar. Para el ascendente, sucede algo parecido, porque se activa la zona de la carta natal asociada a la profesión y el trabajo.

Puede ser conveniente pedir ayuda para no sobrecargarse y, también, es una buena oportunidad para aprender a decir que no.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Cáncer es afín por su cualidad afectiva y emocional. Es un buen momento para preguntarse cómo cuidar y dejarse cuidar (y con quiénes). También vale la pregunta inversa: ¿por qué a veces se rechaza el cuidado? Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada al extranjero y los viajes. Pueden aparecer viajes inesperados u organizados.

Las personas que tienen el signo ascendente en Escorpio no olvidan con facilidad (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Pueden aparecer preguntas existenciales difíciles de responder pero que, a fin de cuentas, son las que hacen madurar las emociones.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada de Cáncer ilumina temas inconscientes que necesitan dejar de ser negados para así poder ser elaborados. La vibración canceriana puede ayudar a traer una perspectiva empática y sensible, intentando no negar lo inapelable de los sentimientos.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a lo íntimo y lo inconsciente, con energía emocional. Esto puede llevar a preguntas vinculadas con los límites entre lo propio y lo ajeno, y pide gran sinceridad con respecto a la disponibilidad para la entrega emocional.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, esta temporada pone el foco en temáticas de relaciones: pareja, alianzas, socios. Puede ser un buen momento para tener un diálogo transformador, para hablar con sinceridad sobre cómo está funcionando la situación vincular.

Para el ascendente, sucede algo parecido, porque se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. La energía acompaña para profundizar el afecto del encuentro amoroso. También puede aparecer alguien: es cuestión de prender la antena.

Acuario

Para el Sol en Acuario, esta temporada trae energía de orden y organización, activa la zona de la carta natal asociada a la rutina. Es buen momento para revitalizar algunos hábitos. Vale la pena preguntarse qué hábitos son propios y cuáles se adoptaron sin cuestionarlos siguiendo una lógica de rendimiento.

Orden y organización: lo que le espera a Acuario en la Temporada de Cáncer

Para el ascendente, sucede algo parecido, porque se activa la zona de la carta natal asociada a la rutina y el orden cotidiano. Puede ser una buena oportunidad para mejorar la administración del tiempo, para dimensionar que el cuerpo requiere descanso y tiempo hogareño.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada de Cáncer es afín por su cualidad sensible y emocional. Es buen momento para hacerle lugar al repliegue, sobre todo, si se siente cierta necesidad de buscar refugio, de introspección e interioridad.

Para el ascendente en Piscis, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad con energía sensible y esto puede ayudar a conectar con la propia sensibilidad, sin juzgarla como susceptibilidad o debilidad.