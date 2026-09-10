Horóscopo y signos: conocé tu ascendente para hoy y el fin de semana del 11 de septiembre

El Sol (fuente de energía del zodíaco) continúa su recorrido por Virgo. Esta temporada propone orden mental y emocional. Esto se refuerza por la Luna nueva en este signo, que da inicio a un ciclo de seis meses que nos invita a mejorar nuestros hábitos y cuidar la organización doméstica.

Por otro lado, Venus (planeta de las relaciones) ingresó en Escorpio y pide encender la intensidad, trabajar la conexión erótica en nuestros vínculos. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) y los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Conocé tu ascendente

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer e interpela tu instinto defensivo y protector. Por otro lado, la Luna nueva en Virgo da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina y la organización.

Tip: es un buen momento para introducir un hábito sencillo que te haga sentir mejor en tu día a día.

Ascendente en Tauro

Información importante para vos: Venus (tu regente) ingresó en Escorpio, tu eje complementario, y activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja. En términos energéticos es una gran oportunidad para que te reencuentres con el erotismo. Por otro lado, la Luna nueva en Virgo da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad.

Tip: la sensualidad es un gran poder.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) ingresó en Libra y activa la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es una gran oportunidad para trabajar la autoafirmación, para afianzar tu autoestima. Por otro lado, la Luna nueva en Virgo da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar.

Tip: una mudanza es un proceso.

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) adquiere carácter de nueva en Virgo y da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Puede ser una buena oportunidad para tomarte un tiempo prudencial para elaborar un pensamiento o sensación que requiera ser transmitido con especial cuidado.

Tip: pensá cómo te gustaría que te lo digan a vos.

A cada signo le depara algo distinto

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Virgo y te invita a mejorar esos pequeños hábitos que ordenan tu día a día: hacer las compras, ordenar la casa, el buen descanso. Esto se potencia porque la Luna nueva en Virgo da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores.

Tip: si la rutina la armas vos, juega a tu favor.

Ascendente en Virgo

Información energética importante: tu temporada continúa dándote vitalidad y más energía. Esto se refuerza porque la Luna adquiere carácter de nueva en tu signo y da inicio a un ciclo de seis meses orientado a trabajar la conexión con vos, con tus ganas, tus búsquedas y tus prioridades.

Tip: tomá las riendas de tu vida.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) ingresó en Escorpio y te propone profundizar en tus emociones, hacer las paces con tu vulnerabilidad y los conflictos. Por otro lado, la Luna nueva en Virgo da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales y, en ese sentido, puede ser una buena oportunidad para ir pensando qué situación o etapa te gustaría ir cerrando en los próximos meses.

Tip: los finales son procesos.

Ascendente en Escorpio

Venus (planeta de las relaciones) ingresó en tu signo y te suma capacidad de seducción y negociación. Es una gran oportunidad para salir a la conquista. A su vez, la Luna nueva en Virgo da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al futuro y los proyectos colectivos. Es un buen momento para buscar alianzas y armar una red de trabajo eficiente.

Tip: la ambición no es sinónimo de compulsión.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo y propicia tu faceta de líder. A su vez, la Luna nueva en Virgo da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al desarrollo profesional. La energía acompaña para buscar un nuevo trabajo, para negociar un aumento o un cambio de rol.

Tip: animate a pedir lo que querés.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries en la base emocional de tu carta natal, que será hasta diciembre de este año. Es bueno saberlo para manejar los tiempos, no apurar decisiones e ir avanzando de a poco. Por otro lado, la Luna nueva en Virgo da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación y el sentido vital.

Tip: no te compares con quienes tienen trayectorias muy disímiles a la tuya.

Qué te depara el mes de septiembre

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) empezó su retrogradación, que será hasta febrero de 2027. Si bien el cambio de dirección no tiene una influencia directa en tu día a día, es bueno pensarlo como un período de revisión y mayor introspección. En términos psicológicos es buen momento para hacer las paces con viejos resentimientos.

Tip: cambiá tu punto de vista.

Ascendente en Piscis

El Sol (fuente de energía del zodiaco) continúa su recorrido por Virgo, tu eje complementario, y lleva su energía al ámbito de la pareja. Esto se potencia porque la Luna nueva en Virgo da inicio a un ciclo emocional de seis meses en esa zona de tu carta natal. En términos psicológicos es posible que estés atravesando un momento de preguntas con respecto a cómo querés construir tu futuro vincular.