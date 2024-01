escuchar

¿CASA O VIAJE?

Hola Kirón. Voy a hablarte de mí, nací el 08/06/65, a las 0.55, en Capital. Estoy con ganas de comprar una vivienda con una herencia que recibí pero no logro decidirme. Soy solo y nunca viajé, a veces creo que sería mejor usar ese dinero para disfrutar y conocer mundo. Tengo familia en Alemania y una profesión nómade. Esa es mi duda, si echar raíces o irme, si comprar algo o viajar. Ojalá me ayudes. Nataniel

Hola Nataniel. Sos de Géminis, con Luna en Libra y Ascendente en Piscis. Los dos gemelos, los dos platillos de la balanza y los dos peces. Las disyuntivas son parte de tu esencia y obviamente elegir es algo que te supera, algo que no está en tu naturaleza, ya que los tres son signos dobles, de esos que toman dos caminos a la vez. Saturno está en tu Ascendente y en unos meses Júpiter tocará tu Sol. Creo que viajar es algo que no podés dejar pendiente en tu vida pero tal vez puedas pensar en un viaje que te permita guardar algo de dinero para la vivienda, más si seguís trabajando en el camino. Es importante que logres conectar con la intuición, con el sentimiento, porque pensar y pensar no resolverá tu disyuntiva. Sea como sea, es una etapa de madurez y realización. Lo que sí te aconsejo es que esperes a la segunda mitad del año para avanzar con tus proyectos. No te apures. Con cariño. Kirón

