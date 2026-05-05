Así le irá a cada signo del Zodíaco en el amor durante mayo

Mayo de 2026 propone un clima afectivo marcado por la búsqueda de estabilidad, profundidad emocional y decisiones más conscientes en los vínculos. Esta energía se debe, principalmente, a la temporada de Tauro, un signo de Tierra que adora el confort y el compromiso verdadero.

El mes inició con la Luna llena en Escorpio del 1° de mayo, un tránsito que intensificó los sentimientos guardados y reveló verdades emocionales. Puede que haya sido un momento en el que salió lo oculto a la luz. En tanto, el ingreso de Mercurio en Tauro el domingo 3 ayuda a las personas a tener conversaciones más concretas. Durante este tránsito, se podrán exponer los sentimientos de manera tranquila y productiva para construir acuerdos o alianzas firmes. El miércoles 6 comienza Plutón retrógrado, un movimiento que impulsa a revisar patrones afectivos y dinámicas que ya no sirven.

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El 16 de mayo ocurrirá la Luna nueva en Tauro, ideal para comenzar vínculos estables o renovar compromisos desde bases más sólidas. Al día siguiente, Mercurio entra a Géminis, lo que ayuda a distender y ganar mayor liviandad en nuestras dinámicas sociales. El martes 19 Venus ingresa en Cáncer, lo que promueve el cuidado mutuo, la ternura y la seguridad emocional.

Mayo cierra con una Luna llena en Sagitario el domingo 31, un aspecto que impulsa a llegar a definiciones sentimentales para adquirir libertad y claridad respecto al futuro de cada relación.

A continuación, cómo afectarán los tránsitos planetarios de mayo a cada signo del Zodíaco en el amor.

Aries

Los arianos viven un mes donde el amor exige menos impulso y más constancia. La Luna llena en Escorpio del pasado 1° de mayo reveló emociones intensas o asuntos pendientes dentro de la pareja, por lo que es necesario que tengan paciencia y no actúen desde el egoísmo. Es momento de conectar, adquirir mayor contención emocional y sincerarse para construir una relación más verdadera a futuro.

Tauro

Los nacidos bajo el signo del toro protagonizan gran parte del mes. Mercurio los ayudará a realizar declaraciones claras y tener conversaciones que tanto necesitan. La Luna nueva en su signo del 16 de mayo marca nuevos comienzos afectivos e intensifica sus deseos. Son semanas de determinación amorosa, en las que experimentarán dulzura, sinceridad y concreción de metas.

Géminis

Las personas de Géminis serán más magnéticas a partir del inicio de su temporada PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

Este signo de Aire atraviesa un mes de cambios y muchos estímulos. La energía de la temporada de Tauro lo invita a frenar su agenda y reflexionar acerca de sus prioridades amorosas. El Sol en Géminis desde el 21 incrementa su magnetismo y visibilidad social, lo que podría ser de gran ayuda a la hora de llevar a cabo búsquedas hacia vínculos más seguros.

Cáncer

Los regidos por este signo de Agua reciben un impulso favorable con el ingreso de Venus en su constelación. Durante mayo, gozarán de un encanto personal, la receptividad y el deseo de cuidar a quien aman. La Luna llena en Escorpio del pasado 1° de mayo potenció sus pasiones y los ayudó a exponer sus necesidades de manera directa.

Leo

El signo del león vive un mayo donde la intensidad emocional obliga a revisar viejos patrones afectivos. Durante estas semanas podrían volver a surgir temas del pasado ligados a su círculo más cercano. Es necesario que los leoninos reflexionen y se tomen su tiempo para pensar con cautela y no actuar desde el impulso.

Virgo

Virgo encuentra en mayo oportunidades para hablar con honestidad sobre lo que siente. La temporada en otro signo de Tierra ayuda a sus nacidos a sentirse cómodos para hablar y exteriorizar lo que sucede en su interior, algo que podría ser muy útil para concretar citas, confesar su amor o comprometerse.

Libra

El signo de la balanza atraviesa un período donde necesita definir sus prioridades sentimentales, algo que, por momentos, se dificulta por su carisma conciliador y justiciero. Mayo es la oportunidad de aprender a tomar partido, elegir y cerrar ciclos sin sentir que defrauda a otros al priorizar su interior.

Escorpio

Las personas de Escopio experimentarán cierre de ciclos en mayo Shutterstock

Los escorpianos iniciaron mayo con la Luna llena en su signo, un evento clave que reveló emociones profundas y marca el fin de ciertas dinámicas. Es posible que haya despedidas, fines de ciclos o conversaciones de cierres necesarios. Mayo es la oportunidad de que dialoguen con paciencia, sin sentirse abrumados por su interior.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo de Fuego viven un mes de preparación emocional que culmina con la Luna llena en su constelación el 31 de mayo. Es hora de profundizar, adquirir más confianza y conocer a otros desde un punto de vista humano, y así dejar de lado la superficialidad.

Capricornio

En mayo, el signo de la cabra disfrutará de la estabilidad de la temporada de Tauro. Los tránsitos planetarios favorecen las relaciones sólidas, encuentros confiables y decisiones maduras. Son semanas de emociones estables, que los preparan para un período de apertura emocional.

Acuario

Las personas de Acuario atraviesan un mes donde deben equilibrar deseo de libertad y necesidad de cercanía. Plutón podría exponer ciertas tensiones entre su vida pública y privada. Es importante que durante la temporada Tauro cuiden de su vida cotidiana, su hogar y núcleo cercano.

Piscis

Las personas de Piscis pueden conocer nuevas personas en mayo (Foto: Freepik) Lifestock

El signo de los peces vive un mes sensible y prometedor, gracias a la llegada de Venus en Cáncer. La clave de mayo radica en encontrar el balance entre el romanticismo y su emocionalidad con la estructura, orden y compromiso que exige la temporada de Tauro. Quienes estén solteros podrían abrirse a conocer gente nueva y descubrir nuevas formas de amar.