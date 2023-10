escuchar

VACÍO INTERIOR

Hola Kiron. Soy de Cáncer, del 2 de julio de 1961, a las 6 y 10 de la mañana, con un divorcio reciente, los hijos que volaron y un vacío interior que no consigo llenar con nada. Intenté conocer hombres en aplicaciones y es un desastre total. Si me orientás estaría agradecida. Mara

Hola Mara. Sos una canceriana soñadora gracias a tu Luna en Piscis y un gran trígono de agua que te da una sensibilidad extrema. Es una energía muy positiva pero corrés el riesgo de no poder poner distancia emocional con la gente y deprimirte cuando te hieren. Satuerno en tu Luna está generando estas pruebas, esta dureza del momento, pero vas a salir fortalecida. El precio es esa soledad actual que te recomiendo no llenar con vínculos que puedan lastimarte. No te expongas. Más vale ir a un club, a un curso, verte con amigas que arriesgarte a estar con quien no conocés en absoluto… al menos hasta que hagas tu duelo. Vas a estar bien. Un gran cariño. Kirón

