Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 26 al 31 de octubre

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del 26 al 31 de octubre. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, cómo serán los próximos días que darán paso al undécimo mes del año calendario.

La predicción de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

La Luna llena en tu signo siguiente intensifica la posibilidad de vivir el amor con seguridad.

Carta de la suerte : Cuatro de bastos. Puedes acercarte a quien deseas y fortalecer la confianza mutua para planes a futuro.

Tauro

La Luna llena en tu signo te da más amor y te anima a disfrutar sin reservas.

Carta de la suerte : Diez de copas. Abrirte a nuevas propuestas con calma puede renovar la pasión y fortalecer tus vínculos afectivos.

Géminis

Luna llena te invita a reservar tiempo para el amor y reconocer tus inseguridades.

Carta de la suerte : As de espadas. Hablar con sinceridad sobre lo que sientes puede ayudarte a iniciar una relación en pareja.

Signo Géminis

Cáncer

La Luna llena te anima a observar tus vínculos antes de entregarte por completo

Carta de la suerte : La sacerdotisa. Entender a los que te inspiran confianza puede ayudarte a elegir con más sinceridad.

Leo

La Luna llena despierta tu pasión y te impulsa a revisar lo que deseas en pareja.

Carta de la suerte : Sota de bastos. Expresar tus sentimientos con el cuerpo puede ayudarte a disfrutar plenamente del amor.

Virgo

La Luna llena favorece encuentros pendientes sobre el amor.

Carta de la suerte : Rey de copas. Escuchar propuestas sin aferrarte al pasado puede ayudarte a cerrar etapas y renovar tus ilusiones.

Libra

La Luna llena intensifica tus deseos más profundos y despierta nuevas propuestas afectivas.

Carta de la suerte : Dos de copas. Confiar en lo que sientes y hablar de intimidad puede ayudarte a fortalecer un vínculo.

Este signo tendrá oportunidades en cuestiones laborales y académicas (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Escorpio

La Luna llena en tu signo opuesto pone el foco en la pareja y el deseo.

Carta de la suerte : As de copas. Superar obstáculos y elegir con sinceridad puede ayudarte a recuperar la pasión y equilibrar la relación.

Sagitario

La Luna llena puede traer recuerdos de amores pasados y emociones que creías resueltas.

Carta de la suerte : Ocho de copas. Revisar lo vivido antes de actuar te ayudará a elegir lo que aporta estabilidad a tu corazón.

Capricornio

La Luna llena despierta deseos que habías dejado en pausa y favorece el romance.

Carta de la suerte : Tres de copas. Reconocer lo que te atrae sin perder tus valores puede ayudarte a vivir el amor con plenitud.

Acuario

La Luna llena tensa un poco tus necesidades afectivas que quizás no expresabas

Carta de la suerte : Reina de copas. Mostrar lo que sientes con gestos sinceros puede acercarte a quien amas y aportar equilibrio a tu vida íntima.

Piscis

La Luna llena favorece conversaciones amorosas y acuerdos que estaban pendientes.