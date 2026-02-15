LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: domingo 15 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 15 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: domingo 15 de febrero de 2026
Horóscopo de Leo de hoy: domingo 15 de febrero de 2026

Procure no ceder frente a las influencias externas a su vida cotidiana, ya que muchas de las mismas pueden llegar perjudicarlo en la vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 15 de febrero

Amor: Será el momento oportuno para fortalecer las relaciones en el ámbito laboral con sus compañeros. Si pueden, organicen y tengan una videoconferencia.

Riqueza: Debería buscar nuevos objetivos laborales, evite aburrirse siempre con lo mismo. Deje de escapar a los cambios. Anímese a una transformación profesional.

Bienestar: Empiece a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay muchas cosas que últimamente se le escapan de las manos. Este más atento.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa manejar esa tendencia que tiene a decir todo lo que piensa sin importarle lo que los demás piensan, ya que puede traerle más de una complicación.

Amor: Abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. No crea que todas la personas son iguales, caso contrario, nunca podrá estar en pareja.

Riqueza: Despreocúpese, ya que en poco tiempo todos sus deseos y ambiciones lógicas se concretarán sin problemas dentro de su mundo laboral. Este preparado.

Bienestar: Si tiene que atravesar una situación, este relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, La Luna en oposición podría generarle mal humor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. El número de la suerte que le toca a para cada signo del Zodíaco en febrero
    1

    Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en febrero

  2. Rituales y tradiciones para recibir el Año Nuevo Chino
    2

    Rituales y tradiciones para recibir el Año Nuevo Chino 2026

  3. ¿Cómo será el fin de semana de San Valentín para el ascendente?
    3

    Horóscopo en San Valentín: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 13 de febrero?

  4. ¿Cuál es el color de la suerte para cada signo en febrero?
    4

    Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en febrero