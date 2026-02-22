Horóscopo de Leo de hoy: domingo 22 de febrero de 2026

Sera un momento donde tendrá que detener un poco la marcha. Intente realizar una mirada hacia su interior y retome el camino de manera consciente.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 22 de febrero

Amor: Piense sobre los reclamos que le esta haciendo su pareja hace mucho tiempo y modifique cuanto antes sus actitudes. Evite ser tan terco en sus relaciones.

Riqueza: Busque la oportunidad justa para modificar y aplicar sus estrategias laborales y así podrá obtener ese buen rédito económico que tanto busco.

Bienestar: Aprenda a como cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina y a enfrentar los inconvenientes de la manera más sana.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Amor: Si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la cual usted le tiene mucho aprecio.

Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.

Bienestar: Llame y agente un turno con su traumatólogo de confianza para ver el motivo sobre esa molestia que tiene en su cuerpo. Si no lo hace, no se queje.

