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Horóscopo de Leo de hoy: domingo 3 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 3 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: domingo 3 de mayo de 2026
Horóscopo de Leo de hoy: domingo 3 de mayo de 2026

Prepárese, ya que se acerca el momento propicio para demostrarle al mundo de lo que usted es capaz de brindarle. Intente ser más solidario, no espere nada a cambio.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 3 de mayo

  • Amor: Tiempo para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. De a poco, la relación amorosa prosperará en el tiempo.
  • Riqueza: Organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos. Sea organizado y todo marchará por el camino correcto.
  • Bienestar: No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Intente sincerarse con usted mismo. Debería aprender a como reconocer sus comportamientos erróneos y buscarle la solución a cada una de las situación.

  • Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.
  • Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.
  • Bienestar: Evite encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra solo. Piense un poco más en usted e inicie ese curso que tanto le interesa.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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