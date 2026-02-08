Horóscopo de Leo de hoy: domingo 8 de febrero de 2026

No se deje guiar por su espíritu libre, si es que tiene que tomar una decisión importante. Antes de accionar frente a esa situación, sepa que debe utilizar la razón.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 8 de febrero

Amor: Sepa que tendrá la ocasión para abandonar los propios perjuicios y entregarse a sus emociones. Deje de inhibirse frente a esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Procure limitar cada una de sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. Momento para que aprenda a organizarse.

Bienestar: En este día, podría sentirse desmoralizado con la vida que esta transitando. Procure descansar, ya que su físico necesita recuperar las fuerzas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Hoy mirará las cosas de una manera diferente, ya que tendrá necesidad de expresarse con libertad y mostrarse de un modo distinto frente a los demás.

Amor: No deje que sus nervios y estados melancólicos influyan negativamente en su relación amorosa. Intente modificar su estado emocional o podría sufrir una crisis amorosa.

Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.

Bienestar: Sepa que cada tanto, a su organismo le resultará beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Intente limpiar su cuerpo de los excesos alimentarios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |