Horóscopo de Leo de hoy: domingo 9 de noviembre de 2025

Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 9 de noviembre

Amor: Comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que hace meses está un poco alejado de la misma. Hágase un tiempo para visitarla en los fin de semana.

Riqueza: Deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. Después de tantos contratiempos, empezará a esquivar cada uno de los obstáculos.

Bienestar: Sepa que deberá empezar a cuidar y manejar sus impulsos. Evite tomar cualquier decisión en éste día, ya que podría salir bastante perjudicado.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Este preparado, ya que en esta jornada se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto.

Amor: Mientras que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vinculo. Si lo hace, su alma gemela terminará con la relación.

Riqueza: Algunos temas financieros lo preocuparán demasiado. Durante esta jornada, evite utilizar la terquedad y pida asesoramiento si es que lo necesita.

Bienestar: Intente ser menos arraigado con sus pertenencias. Sepa que muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener otras.

