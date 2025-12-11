Horóscopo de Leo de hoy: jueves 11 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 11 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Deje de preocuparse más de lo necesario, ya que podría sufrir una crisis de stress. Ese problema que lo tiene inquieto, se resolverá de la manera menos esperada.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el jueves 11 de diciembre
Amor: No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Procure conservar la armonía y trate de confiar un poco más en su pareja, de lo contrario, sufrirá una crisis.
Riqueza: Planifique las cuentas que debe pagar y el detalle de las mismas. Si los numero no concuerdan, quizás deba realizar algunos ajustes en lo que esta gastando.
Bienestar: Deje de hacer planes a largo plazo, entienda que ya es el momento para empezar a disfrutar del presente. No crea que la vida son solo obligaciones.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Intente conservar una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma, podrá alcanzar lo que desea con rapidez.
Amor: Sepa que deberá oír sus sentimientos más íntimos antes de tomar decisiones en el marco afectivo. Piense bien antes de tomar una determinación equivocada.
Riqueza: Trate de mantener su posición laboral y aplique su energía en lo que desea. Pronto conseguirá concretar ese proyecto económico que lo tiene acobardado.
Bienestar: Aunque le cueste, debe comenzar a gobernar sus emociones. Comience a mirar la vida con sencillez y aprenda como disfrutar el momento sin sufrir.
Otras predicciones para hoy
