Horóscopo de Leo de hoy: jueves 13 de noviembre de 2025

Deberá ser más cuidadoso y más selectivo en las relaciones que tiene. Evite depositar toda la confianza en todas las personas que lo rodean habitualmente.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 13 de noviembre

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja, ya que surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes.

Riqueza: Su perseverancia y esfuerzo lo ayudará en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. Excelente momento para ampliar los horizontes económicos.

Bienestar: Busque y acomode los deportes al estado de su organismo. Sea consciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

Amor: En este día, la Luna es su signo lo dotará de encanto y magnetismo. Procure aumentar la seducción y entregarse al amor sin miedos y perjuicios.

Riqueza: No haga inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. Escuches los consejos de sus compañeros de trabajo, evite ser terco.

Bienestar: Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.

